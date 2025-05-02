Стала «суддею» в Ялті — жительку Волині засудили за колабораціонізм

Жінку засудили до 13 років позбавлення волі.

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На Волині прокуратура добилася суворого вироку для уродженки Камінь-Каширського району, яку суд визнав винною у колабораційній діяльності. Жінку засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Окрім цього, суд заборонив їй обіймати посади в органах судової, державної влади та місцевого самоврядування на 15 років.

У ході судового розгляду прокурори довели, що жінка, яка ще з часів анексії Криму проживає в Ялті, у листопаді 2023 року добровільно погодилася працювати «мировою суддею» у так званому «судебном участке № 94 Ялтинського судебного района» – незаконному органі, створеному окупаційною адміністрацією РФ.

На займаній посаді жінка реалізовувала правову політику держави-агресора та ухвалювала судові рішення від імені окупаційної влади.

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