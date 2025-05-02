Шість років ув’язнення: на Житомирщині апеляційний суд посилив вирок водієві, через якого загинула дитина

Апеляційний суд переглянув вирок водію, через порушення якого сталася смертельна ДТП.

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Житомирський апеляційний суд скасував попереднє рішення міськрайонного суду щодо жителя Коростеня, якого засудили до п’яти років позбавлення волі з трирічним іспитовим строком за смертельну ДТП. Завдяки принциповій позиції ювенальних прокурорів апеляційна інстанція призначила більш суворе покарання. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд встановив, що чоловік грубо порушив Правила дорожнього руху, не визнав своєї вини, не розкаявся у скоєному, а також не виявив жодних ознак, які б свідчили про можливість його виправлення без позбавлення волі. Унаслідок аварії загинула малолітня дитина.

За результатами перегляду справи, апеляційний суд ухвалив новий вирок – шість років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки, як і наполягав прокурор у своїй апеляційній скарзі.

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