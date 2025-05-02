Шесть лет заключения: в Житомирской области апелляционный суд ужесточил приговор водителю, из-за которого погиб ребенок

Апелляционный суд пересмотрел приговор водителю, из-за нарушений которого произошло смертельное ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский апелляционный суд отменил предыдущее решение горрайонного суда в отношении жителя Коростеня, приговоренного к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком за смертельное ДТП. Благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров апелляционная инстанция назначила более серьезное наказание. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения, не признал своей вины, не раскаялся в содеянном, а также не выявил никаких признаков, свидетельствующих о возможности его исправления без лишения свободы. В результате аварии погиб малолетний ребенок.

По результатам пересмотра дела, апелляционный суд вынес новый приговор – шесть лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года, как и настаивал прокурор в своей апелляционной жалобе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.