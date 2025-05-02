Стала «судьей» в Ялте — жительницу Волыни осудили за коллаборационизм

Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы

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На Волыни прокуратура добилась сурового приговора для уроженки Камень-Каширского района, которую суд признал виновной в коллаборационной деятельности. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, суд запретил ей занимать должности в органах судебной, государственной власти и местного самоуправления на 15 лет.

В ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что женщина, еще со времен аннексии Крыма проживающая в Ялте, в ноябре 2023 года добровольно согласилась работать «мировым судьей» в так называемом «судебном участке № 94 Ялтинского судового района» – незаконном органе, созданном оккупационной администрацией.

В занимаемой должности женщина реализовывала правовую политику государства-агрессора и принимала судебные решения от имени оккупационных властей.

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