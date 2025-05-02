Европа конфискует €3 млрд замороженных активов РФ для компенсации инвесторам

Европа готовится ответить Москве изъятием активов, но не для Украины, а для инвесторов.

Фото: Espreso. Global

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Бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать около 3 миллиардов евро замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, чьи средства были арестованы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и источники, знакомые с деталями дела.

Этот шаг является ответом Европейского Союза на действия Москвы, которая ранее конфисковала активы иностранных инвесторов в своей юрисдикции. Решение не касается замороженных резервов Центробанка России, а охватывает только наличные, акции и облигации, которые хранятся в Euroclear.

По данным Reuters, изъятие активов стало частью изменений в санкционной политике ЕС. Речь идет о средствах, которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда западные страны наложили жесткие финансовые ограничения на Россию.

Согласно сообщению, деньги будут направлены на компенсацию потерь западных инвесторов, в частности тех, чьи активы Москва арестовала в течение последних месяцев. Таким образом стороны продолжают «санкционную дуэль», пытаясь компенсировать миллиардные потери, связанные с войной в Украине.

Впрочем, не все эксперты поддерживают решение Euroclear. Часть специалистов считает, что эти средства должны были бы пойти на восстановление Украины, а не на компенсации инвесторам. Между тем обсуждение дальнейшей судьбы замороженных российских активов в Европе продолжаются на уровне правительств и международных институтов.

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