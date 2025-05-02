В Белом доме не знают, как вести себя с РФ после заключения соглашения о недрах с Украиной, — Politico

Сейчас в Белом доме обдумывают, как оказать давление на РФ.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соглашение между США и Украиной о недрах, которое подписали на этой неделе, вряд ли смягчит сопротивление Путина «мирному плану» американского президента Дональда Трампа. В Белом доме пока не знают, как это изменить, и рассматривают дальнейшие шаги. Об этом утверждает издание Politico.

Уточняется, что в Белом доме пока нет единого мнения о том, что будет дальше, хотя в администрации Трампа публично заявили о подписании соглашения как о важном событии.

По словам двух источников, вопрос о том, как теперь Вашингтону следует действовать в отношении России, может привести к необходимости принятия трудных решений, в том числе оказания прямого давления на Кремль. А Трамп, как и прежде, не готов на такой шаг.

«Дополнительные санкции станут следующим витком давления. Если президент захочет пойти по этому пути», — сообщил источник.

Также в Politico напомнили о предложении сенатора Линдси Грэма относительно введения новых санкций против России и 500-процентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ и алюминий.

«Другой вопрос — будет ли достаточно дополнительного санкционного режима для давления на Путина», — пишет издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.