Трамп пригрозил отменить налоговые льготы Гарварду

Гарвард рискует потерять статус неприбыльной организации.

Фото: Politico

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит налоговые льготы Гарвардскому университету из-за якобы дискриминации еврейских студентов. Соответствующее сообщение появилось в его соцсети, пишет Politico.

«Мы собираемся лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов!» - написал Трамп, обострив конфликт между его администрацией и старейшим университетом США.

Гарвард, как и большинство университетов страны, пользуется статусом неприбыльной организации согласно разделу 501(c)(3) Налогового кодекса США, что позволяет ему освобождаться от уплаты ряда налогов.

По данным Politico, спор между администрацией Трампа и Гарвардом продолжается уже несколько месяцев. Основанием для последней эскалации стали антиизраильские протесты на территории кампусов, которые, по мнению Белого дома, могли свидетельствовать о нарушении университетом Раздела VI Закона о гражданских правах. Этот раздел запрещает дискриминацию в учреждениях, получающих федеральное финансирование.

Сейчас администрация Трампа уже отозвала более 2 миллиардов долларов федеральной поддержки, в частности грантов и контрактов, а также рассматривает возможность отмены еще одного миллиарда. В общем пересмотру подлежит финансирование на сумму около 9 миллиардов долларов.

Кроме того, Служба внутренних доходов (IRS) начала проверку налогового статуса Гарварда. Министерство внутренней безопасности также предупредило о возможном лишении университета права принимать иностранных студентов, которые сейчас составляют примерно 27% от общего количества. Отдельное расследование проводит и Министерство образования США.

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