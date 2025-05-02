Начинаются собеседования на должности судей апелляционных судов – известны даты собеседований

6 мая начинаются собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды, 20 мая – в апелляционные хозяйственные суды, а 8 июля – в общие апелляционные суды.

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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, когда начнутся собеседования с 856 кандидатами на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов в рамках конкурса, объявленного 14 сентября 2023 года.

Как сообщил 2 мая секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, собеседования с кандидатами в апелляции начнутся в следующие даты:

апелляционные административные суды – 6 мая (всего есть 67 кандидатов)

апелляционные хозяйственные суды – 20 мая (ориентировочная дата, всего есть 83 кандидата)

общие апелляционные суды – 8 июля (ориентировочная дата, всего есть 451 кандидат на должности судей уголовной специализации и 255 кандидатов на должности судей гражданской специализации).

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», конкурс в общие апелляционные суды состоится по группам – то есть, претенденты на должности судей будут участвовать в конкурсах сразу в конкретные апелляционные суды, распределенные на три группы.

Собеседования с кандидатами в общие апелляционные суды первой группы состоятся с июля по сентябрь 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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