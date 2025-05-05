Специализация кандидатов на должности судей общих апелляционных судов при предоставлении рекомендации учитываться не будет — ВККС

И криминалисты, и цивилисты будут в одинаковом положении, однако криминалистов гораздо больше.

Фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, что во время собеседований и последующей процедуры предоставления рекомендаций для назначения на должности судей общих апелляционных судов, Комиссия не будет учитывать, специализируется кандидат на проблемах уголовного или гражданского судопроизводства.

«Будет единый рейтинг для гражданской и криминальной специализации. Комиссия будет давать рекомендацию для назначения на должность судьи конкретного апелляционного суда без учета специализации. То есть, квот в соответствии со специализацией не будет. Это уже собрание судей того или иного апелляционного суда определит, дела какой категории будет рассматривать новоназначенный судья», - рассказал секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

Отметим, что кандидаты ранее высказывали мнение, что учитывая результаты квалификационного экзамена, который был значительно более удачным для кандидатов на должности судей апелляционных судов по криминальной специализации, большинство вакантных должностей в апелляциях гарантированно заполнят именно кандидаты по криминальной специализации.

В дальнейшем это может сказаться и на «профессиональном» составе коллегий судей общих апелляционных судов.

Напомним, что продолжают участие в конкурсе на 425 должностей судей общих апелляционных судов 451 кандидат по криминальной специализации и 255 претендентов «цивилистов».

Напомним, ранее в ВККС сообщили о том, что собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются уже 6 мая, а в хозяйственные апелляционные суды – ориентировочно 20 мая.

Собеседования с кандидатами, а общие апелляционные суды «первой очереди» начнутся ориентировочно в июле.

Автор: Вячеслав Хрипун

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