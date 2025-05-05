Судья БП ВС Ольга Ступак высветила актуальные проблемы применения брачных договоров в судебной практике

Ольга Ступак представила ключевые правовые позиции Верховного Суда по делам, связанным с брачными договорами.

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Судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак на научно-практическом вебинаре на тему «Острые углы брачного контракта: проблемные аспекты доктрины, нотариальной и судебной практики» рассказала об особенностях заключения, применения и оспаривания брачного договора, а также о динамике развития судебной практики в данной категории правоотношений.

В своем выступлении она осветила ключевые правовые позиции Верховного Суда в делах, связанных с брачными договорами.

Судья отметила, что брачный договор является цивилизованным механизмом урегулирования специфических отношений между супругами, который позволяет избежать потенциальных конфликтов в будущем. СК Украины, добавила она, прямо предусматривает возможность регулирования семейных отношений посредством договора, что закреплено в ст. 7, а более детализировано — в гл. 10 СК Украины.

В частности, спикер сделала акцент на важности чёткого определения субъектов заключения брачного договора, указав, что лица, совместно проживающие без регистрации брака, хотя и могут регулировать имущественные отношения договором, не имеют права заключать именно брачный договор в понимании ст. 92 СК Украины.

Судья рассказала о выводах Верховного Суда относительно личного характера брачного договора: такой договор не может быть заключён через представителя, поскольку в соответствии со ст. 238 ГК Украины это правочин, который должен осуществляться лично. В то же время докладчица обратила внимание на практику нотариальной деятельности, возникшую в условиях войны, когда супруги находятся в разных странах. В таком случае нотариусы допускают удостоверение брачного договора представителем, если доверенность чётко отражает все условия договора. Однако, по её словам, обобщённой судебной оценки такой практики на данный момент нет.

Ольга Ступак также уделила внимание вопросу действия брачного договора во времени, отметив, что, по общему правилу, условия договора регулируют имущественные отношения на будущее. В то же время встречаются попытки сторон распространить условия договора на имущество, приобретённое до момента его заключения, что является нарушением ч. 5 ст. 93 СК Украины. Судебная практика в таких случаях признаёт подобные положения недействительными.

В этом контексте судья привела примеры типичных условий брачных договоров, в частности тех, что касаются признания имущества, приобретённого после заключения договора, личной собственностью одного из супругов. Такие условия, по её словам, имеют наибольшее распространение и практическое применение, что по сути направлено на преодоление презумпции совместной собственности имущества, приобретённого в период брака.

Далее докладчица сосредоточилась на проблеме недействительности и оспаривания брачных договоров. Она отметила, что презумпция действительности правочина распространяется и на брачный договор, и только суд может признать его недействительным. Среди типичных оснований для такого оспаривания названы признаки фраудаторности — когда договор заключается с целью уклонения от ответственности перед кредитором одного из супругов. Судья привела примеры решений КЦС ВС, в которых суды удовлетворяли иски кредиторов о признании брачного договора недействительным, поскольку его заключение было направлено на избежание взыскания долга.

Спикер подчеркнула, что практика оспаривания брачных договоров кредиторами становится всё более распространённой, а Верховный Суд в своих постановлениях обозначил ключевые критерии для идентификации признаков фраудаторности, в частности признание имущества личной собственностью одного из супругов при наличии долговых обязательств у другого.

Судья также остановилась на ещё одном важном аспекте — дискриминационных условиях договора и крайне невыгодном материальном положении одного из супругов (ч. 4 ст. 93 СК Украины) как основании для признания брачного договора недействительным, подчеркнув, что это оценочная категория, которая требует комплексного анализа обстоятельств дела и доказательной базы. В этом контексте она привела пример дела, в котором один из супругов по условиям брачного договора при разводе не получал имущества вообще, а другой — всё имущество, что и стало основанием для признания договора недействительным.

Ольга Ступак обратила внимание, что нарушение ч. 5 ст. 93 СК Украины, запрещающей передачу в собственность одного из супругов объектов, подлежащих государственной регистрации, является одной из самых распространённых причин признания брачного договора недействительным.

Отдельная часть доклада была посвящена случаям, когда брачный договор содержит обязательства по содержанию одного из супругов. Спикер рассказала о деле, в котором договор предусматривал обязанность мужа в случае расторжения брака выплатить жене денежную компенсацию.

Подводя итоги, судья отметила, что украинское общество постепенно адаптируется к культуре заключения брачных договоров, а судебная практика в этой сфере становится всё глубже и содержательнее. В то же время она подчеркнула важность соблюдения принципа свободы договора, но с учётом предписаний Семейного и Гражданского кодексов Украины, а также практики Верховного Суда.

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