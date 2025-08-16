Как получить справки ОК-5, ОК-7 — видеоинструкция

Опубликована видеоинструкция по получению справки с QR-кодом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как получить справки ОК-5, ОК-7, не выходя из дома.

Справки формы ОК-5 и ОК-7 содержат сведения о заработной плате и страховом стаже, необходимые для расчета пенсии, получения социальных выплат и других услуг.

Получить эти справки можно в личном кабинете за несколько минут на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, оформив запрос на получение электронных документов.

Видеоинструкция по получению справки с QR-кодом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

