Як отримати довідки ОК-5, ОК-7 — відеоінструкція

Оприлюднили відеоінструкцію отримання довідки з QR-кодом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як отримати довідки ОК-5, ОК-7 не виходячи з дому.

Довідки форми ОК-5 і ОК-7 містять відомості про заробітну плату та страховий стаж, необхідні для розрахунку пенсії, отримання соціальних виплат та інших послуг.

Отримати ці довідки можна в особистому кабінеті за декілька хвилин на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду України, оформивши запит на отримання електронних документів.

Відеоінструкція отримання довідки з QR-кодом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

