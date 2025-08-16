Практика судів
  1. В Україні

На Сумщині покарали трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на пенсіонерів

23:55, 16 серпня 2025
Всіх трьох нападників відправили за ґрати.
На Сумщині покарали трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на пенсіонерів
На Сумщині перед судом постали троє нападників, які скоїли розбійний напад на пенсіонерів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась 12 лютого 2024 року в одному з населених пунктів Сумського району. Близько 18 години за ініціативи найстаршого обвинувачені розбили вікно та проникли до будинку 68-річної жінки, яка проживала разом із чоловіком та хворою донькою. Нападники побили потерпілу, вимагаючи кошти та цінності. Також дісталось її чоловіку. Налякана жінка віддала нападникам мобільний телефон та дві банківські картки. У результаті нападу потерпіла отримала травми середнього ступеня тяжкості та була госпіталізована. Чоловік відбувся легкими ушкодженнями.

Згодом працівники поліції встановили та затримали нападників.

«Всі троє мешканці Сумського району. Затриманим на той час було 39, 30 та 23-роки. Найстарший – уродженець російської федерації, до цього вже 6 разів був засуджений, переважно за злочини проти власності. Двоє інших в поле зору правоохоронців потрапляють вперше», - заявили у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що у суді найстарший заперечив свою причетність до злочину. Інші пояснили, що пішли саме за його ініціативою в будинок пенсіонерів нібито забрати борг.

За вироком суду молодшого засуджено до 5 років позбавлення волі, середній проведе за ґратами 6 років, найстаршого засуджено до 8 років, при цьому до всіх засуджених застосовано конфіскацію всього належного їм майна, крім житла.

суд прокуратура пограбування

