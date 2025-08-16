На Сумщині покарали трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на пенсіонерів

Всіх трьох нападників відправили за ґрати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині перед судом постали троє нападників, які скоїли розбійний напад на пенсіонерів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась 12 лютого 2024 року в одному з населених пунктів Сумського району. Близько 18 години за ініціативи найстаршого обвинувачені розбили вікно та проникли до будинку 68-річної жінки, яка проживала разом із чоловіком та хворою донькою. Нападники побили потерпілу, вимагаючи кошти та цінності. Також дісталось її чоловіку. Налякана жінка віддала нападникам мобільний телефон та дві банківські картки. У результаті нападу потерпіла отримала травми середнього ступеня тяжкості та була госпіталізована. Чоловік відбувся легкими ушкодженнями.

Згодом працівники поліції встановили та затримали нападників.

«Всі троє мешканці Сумського району. Затриманим на той час було 39, 30 та 23-роки. Найстарший – уродженець російської федерації, до цього вже 6 разів був засуджений, переважно за злочини проти власності. Двоє інших в поле зору правоохоронців потрапляють вперше», - заявили у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що у суді найстарший заперечив свою причетність до злочину. Інші пояснили, що пішли саме за його ініціативою в будинок пенсіонерів нібито забрати борг.

За вироком суду молодшого засуджено до 5 років позбавлення волі, середній проведе за ґратами 6 років, найстаршого засуджено до 8 років, при цьому до всіх засуджених застосовано конфіскацію всього належного їм майна, крім житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.