Практика судов
  1. В Украине

На Сумщине наказали трех мужчин, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров

23:55, 16 августа 2025
Всех троих нападавших отправили за решетку.
На Сумщине наказали трех мужчин, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Сумщине пред судом предстали трое нападавших, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло 12 февраля 2024 года в одном из населенных пунктов Сумского района. Около 18 часов по инициативе старшего обвиняемые разбили окно и проникли в дом 68-летней женщины, которая проживала вместе с мужем и больной дочерью. Нападавшие избили потерпевшую, требуя деньги и ценности. Также досталось ее мужу. Испуганная женщина отдала нападавшим мобильный телефон и две банковские карты. В результате нападения потерпевшая получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Мужчина отделался легкими повреждениями.

Позже работники полиции установили и задержали нападавших.

«Все трое — жители Сумского района. Задержанным на то время было 39, 30 и 23 года. Старший — уроженец российской федерации, до этого уже 6 раз был осужден, преимущественно за преступления против собственности. Двое других впервые попали в поле зрения правоохранителей», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в суде старший отрицал свою причастность к преступлению. Другие объяснили, что пошли именно по его инициативе в дом пенсионеров якобы забрать долг.

По приговору суда младший осужден к 5 годам лишения свободы, средний проведет за решеткой 6 лет, старший осужден к 8 годам, при этом ко всем осужденным применена конфискация всего принадлежащего им имущества, кроме жилья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура ограбление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео