На Сумщине наказали трех мужчин, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров

Всех троих нападавших отправили за решетку.

На Сумщине пред судом предстали трое нападавших, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло 12 февраля 2024 года в одном из населенных пунктов Сумского района. Около 18 часов по инициативе старшего обвиняемые разбили окно и проникли в дом 68-летней женщины, которая проживала вместе с мужем и больной дочерью. Нападавшие избили потерпевшую, требуя деньги и ценности. Также досталось ее мужу. Испуганная женщина отдала нападавшим мобильный телефон и две банковские карты. В результате нападения потерпевшая получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Мужчина отделался легкими повреждениями.

Позже работники полиции установили и задержали нападавших.

«Все трое — жители Сумского района. Задержанным на то время было 39, 30 и 23 года. Старший — уроженец российской федерации, до этого уже 6 раз был осужден, преимущественно за преступления против собственности. Двое других впервые попали в поле зрения правоохранителей», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в суде старший отрицал свою причастность к преступлению. Другие объяснили, что пошли именно по его инициативе в дом пенсионеров якобы забрать долг.

По приговору суда младший осужден к 5 годам лишения свободы, средний проведет за решеткой 6 лет, старший осужден к 8 годам, при этом ко всем осужденным применена конфискация всего принадлежащего им имущества, кроме жилья.

