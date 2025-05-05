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США будут платить по $1000 нелегальным мигрантам за добровольную депортацию

20:19, 5 мая 2025
По состоянию на май в США находится примерно 17 миллионов нелегальных мигрантов.
США будут платить по $1000 нелегальным мигрантам за добровольную депортацию
Депортация нелегальных мигрантов из США / фото спикера Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X
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Министерство внутренней безопасности США сообщило, что страна будет выплачивать по 1000 долларов нелегальным иммигрантам, которые примут решение самостоятельно вернуться на родину. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что даже с учетом выплат в размере 1000 долларов расходы на депортацию сократятся примерно на 70%. В настоящее время средняя стоимость задержания и выдворения одного нелегального мигранта из США составляет более 17 тысяч долларов.

Ведомство назвало добровольную депортацию «достойным способом покинуть США, избежав встречи с Иммиграционной и таможенной службой».

Средства будут выплачиваться через мобильное приложение CBP Home после подтверждения намерения вернуться в страну происхождения.

В министерстве уже отчитались о первой успешной выплате.

По состоянию на май в США находится примерно 17 миллионов нелегальных мигрантов.

Напомним, за первые 100 дней президентства Дональда Трампа было депортировано около 139 000 человек, из них около 37 тысяч — в первый месяц.

Ранее Верховный суд США снял запрет на депортацию мигрантов по закону 18 века.

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США депортация

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