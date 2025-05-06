Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей – Даниил Гетманцев зарегистрировал альтернативный законопроект

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты по трудоустройству УБД предлагается взыскивать с него штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двойном размере минимальной заработной платы. Соответствующий законопроект 13180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.
В свою очередь, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект 13180-1. Как он отмечает, основной законопроект предусматривает введение квоты трудоустройства участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. При этом предложенная основным законопроектом модель базируется на существующем механизме трудоустройства для лиц с инвалидностью. Однако действующий механизм поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью будет существенно обновлен вследствие принятого Закона от 15 января 2025 года №4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд», которым предусматривается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства. Поэтому для создания благоприятной среды с целью трудоустройства участников боевых действий также целесообразно взять за основу более прогрессивную модель, а именно — взимание взносов за невыполнение нормативов, а не взыскание штрафов.
Кроме того, по его словам, основной законопроект не содержит достаточно эффективных стимулов для работодателей, которые должным образом выполняют установленные нормативы трудоустройства УБД.
Так же, как и основной законопроект, альтернативным законопроектом авторства Гетманцева предлагается предусмотреть установление норматива для трудоустройства участников боевых действий, и в случае невыполнения такого норматива предусматривается уплата средств в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Вместе с тем, в отличие от основного законопроекта, альтернативный законопроект, по его мнению, предлагает более комплексный подход:
1) предусматривается система мероприятий для поддержки трудоустройства участников боевых действий, которая включает такие элементы:
2) норматив рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий устанавливается в количестве:
3) взнос на поддержку трудоустройства участников боевых действий уплачивается ежеквартально и исчисляется как произведение таких показателей:
4) работодатели, которые в течение отчетного квартала выполнили обязанность по нормативу рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий, имеют право на получение компенсации за трудоустройство участников боевых действий.
Компенсация выплачивается в размере фактических затрат работодателя на уплату налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за участников боевых действий, которые непрерывно в течение полного отчетного квартала были работниками такого работодателя;
5) средства, поступающие в общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы от уплаты работодателями взноса на поддержку трудоустройства участников боевых действий, штрафов и пени за неуплату или за нарушение порядка уплаты такого взноса, являются источником для финансирования расходов на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку участников боевых действий и выплату компенсаций работодателям за трудоустройство участников боевых действий.
Автор: Наталя Мамченко
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