Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей – Даниил Гетманцев зарегистрировал альтернативный законопроект

Законопроектом Гетманцева вместо штрафов для работодателей за несоблюдение норматива по трудоустройству УБД предлагается взимание взносов за невыполнение нормативов.

Фото: sluga-narodu.com

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты по трудоустройству УБД предлагается взыскивать с него штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двойном размере минимальной заработной платы. Соответствующий законопроект 13180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.

В свою очередь, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект 13180-1. Как он отмечает, основной законопроект предусматривает введение квоты трудоустройства участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. При этом предложенная основным законопроектом модель базируется на существующем механизме трудоустройства для лиц с инвалидностью. Однако действующий механизм поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью будет существенно обновлен вследствие принятого Закона от 15 января 2025 года №4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд», которым предусматривается введение уплаты целевого взноса вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива трудоустройства. Поэтому для создания благоприятной среды с целью трудоустройства участников боевых действий также целесообразно взять за основу более прогрессивную модель, а именно — взимание взносов за невыполнение нормативов, а не взыскание штрафов.

Кроме того, по его словам, основной законопроект не содержит достаточно эффективных стимулов для работодателей, которые должным образом выполняют установленные нормативы трудоустройства УБД.

Так же, как и основной законопроект, альтернативным законопроектом авторства Гетманцева предлагается предусмотреть установление норматива для трудоустройства участников боевых действий, и в случае невыполнения такого норматива предусматривается уплата средств в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Вместе с тем, в отличие от основного законопроекта, альтернативный законопроект, по его мнению, предлагает более комплексный подход:

1) предусматривается система мероприятий для поддержки трудоустройства участников боевых действий, которая включает такие элементы:

установление норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

взимание взноса на поддержку трудоустройства участников боевых действий в случае невыполнения работодателем норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

выплата компенсации за трудоустройство участников боевых действий в случае выполнения работодателем норматива рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий;

профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка участников боевых действий для обеспечения их трудоустройства;

2) норматив рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий устанавливается в количестве:

одного рабочего места – для работодателей, у которых количество штатных работников составляет от 8 до 25 работников;

5% количества работников – для работодателей, у которых количество штатных работников составляет более 25 работников;

10% количества работников – для органов государственной власти и местного самоуправления;

3) взнос на поддержку трудоустройства участников боевых действий уплачивается ежеквартально и исчисляется как произведение таких показателей:

50% среднемесячной заработной платы (вознаграждения) в соответствующем календарном квартале, рассчитанной на одного работника;

количество месяцев в квартале; разница между установленным нормативом и фактическим количеством штатных работников – участников боевых действий;

4) работодатели, которые в течение отчетного квартала выполнили обязанность по нормативу рабочих мест для трудоустройства участников боевых действий, имеют право на получение компенсации за трудоустройство участников боевых действий.

Компенсация выплачивается в размере фактических затрат работодателя на уплату налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за участников боевых действий, которые непрерывно в течение полного отчетного квартала были работниками такого работодателя;

5) средства, поступающие в общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы от уплаты работодателями взноса на поддержку трудоустройства участников боевых действий, штрафов и пени за неуплату или за нарушение порядка уплаты такого взноса, являются источником для финансирования расходов на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку участников боевых действий и выплату компенсаций работодателям за трудоустройство участников боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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