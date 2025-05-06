Запровадження квоти на працевлаштування учасників бойових дій для роботодавців – Данило Гетманцев зареєстрував альтернативний законопроект

Законопроектом Гетманцева замість штрафів для роботодавців за недотримання нормативу з працевлаштування УБД пропонується справляння внесків за невиконання нормативів.

Фото: sluga-narodu.com

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати. Відповідний законопроект 13180 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Олег Кулініч, Андрій Кіт, Володимир Арешонков та інші.

В свою чергу, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс альтернативний законопроект 13180-1. Як він зазначає, основний законопроект передбачає запровадження квоти працевлаштування учасників бойових дій та стягнення штрафів за невиконання встановленої квоти. При цьому запропонована основним законопроектом модель базується на існуючому механізмі працевлаштування для осіб з інвалідністю. Однак чинний механізм підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю буде суттєво оновлено внаслідок прийнятого Закону від 15 січня 2025 року 4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», яким передбачається запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Тому для створення сприятливого середовища з метою працевлаштування учасників бойових дій також доцільно взяти за основу більш прогресивну модель, а саме справляння внесків за невиконання нормативів, а не стягнення штрафів.

Окрім того, за його словами, основний законопроект не містить достатньо ефективних стимулів для роботодавців, які належним чином виконують встановлені нормативи працевлаштування УБД.

Так само, як і основний законопроект, альтернативним законопроектом авторства Гетманецва пропонується передбачити встановлення нормативу для працевлаштування учасників бойових дій і у разі невиконання такого нормативу передбачається сплата коштів до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Разом з тим, на відміну від основного законопроекту, альтернативний законопроект, на його думку, пропонує більш комплексний підхід:

1) передбачається система заходів для підтримки працевлаштування учасників бойових дій, яка включає такі елементи:

встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування учасників бойових дій;

справляння внеску на підтримку працевлаштування учасників бойових дій у разі невиконання роботодавцем нормативу робочих місць для працевлаштування учасників бойових дій;

виплата компенсації за працевлаштування учасників бойових дій у разі виконання роботодавцем нормативу робочих місць для працевлаштування учасників бойових дій;

професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка учасників бойових дій для забезпечення їх працевлаштування;

2) норматив робочих місць для працевлаштування учасників бойових дій встановлюється у кількості:

одного робочого місця, - для роботодавців, у яких кількість штатних працівників становить від 8 до 25 працівників;

5% кількості працівників, - для роботодавців, у яких кількість штатних працівників становить більше 25 працівників;

10% кількості працівників, - для органів державної влади та місцевого самоврядування;

3) внесок на підтримку працевлаштування учасників бойових дій сплачується щоквартально та обчислюється як добуток таких показників:

50% середньомісячної заробітної плати (винагороди) у відповідному календарному кварталі, розрахованої на одного працівника;

кількість місяців у кварталі; різниця між встановленим нормативом та фактичною кількістю штатних працівників - учасників бойових дій;

4) роботодавці, які протягом звітного кварталу виконали обов’язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування учасників бойових дій, мають право на отримання компенсації за працевлаштування учасників бойових дій.

Компенсація виплачується у розмірі фактичних витрат роботодавця на сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за учасників бойових дій, які безперервно протягом повного звітного кварталу були працівниками такого роботодавця;

5) кошти, що надходять до загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати роботодавцями внеску на підтримку працевлаштування учасників бойових дій, штрафів та пені за несплату чи за порушення порядку сплати такого внеску, є джерелом для фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку учасників бойових дій та виплату компенсацій роботодавцям за працевлаштування учасників бойових дій.

Автор: Наталя Мамченко

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