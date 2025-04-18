Для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий – депутаты внесли законопроект

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него предлагается взимать штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной зарплаты.

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Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект 13180 о содействии трудоустройству участников боевых действий и обеспечению их экономической самостоятельности.

Предусматривается обеспечение права УБД на труд путем:

– отнесения к источникам формирования средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы средств, полученных от уплаты финансовых санкций за невыполнение квоты трудоустройства УБД;

– введения для работодателей с численностью работников более 8 человек квоты для трудоустройства УБД в размере 5% среднеучетного количества штатных работников учетного состава за предыдущий календарный год.

Кроме того, предлагается, что к выполнению указанной квоты рабочих мест засчитывается трудоустройство работодателем соответствующего количества граждан, размер оплаты труда каждого из которых превышает размер минимальной зарплаты.

В случае несоблюдения работодателем требования относительно размера оплаты труда такого работника, он не имеет права учитывать такое лицо в выполнение квоты. Такая норма начнет действовать после 1 года с дня прекращения войны.

Подход объясняется тем, что до конца действия военного положения большинство УБД находятся на службе, и, соответственно, процесс демобилизации займет от 6 месяцев до года. Именно поэтому предлагается, что на время войны и год после квота будет составлять 2%;

– введения положительного механизма стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД.

Так, работодателю, который по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, трудоустраивает на срок не менее одного года УБД, компенсируются 50% фактических затрат на оплату труда, но не более двукратного размера минимальной заработной платы на момент выплаты компенсации. Общая продолжительность выплаты компенсации составляет шесть месяцев;

– введения отрицательного механизма стимулирования работодателей при трудоустройстве УБД – в случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства УБД с него взимается штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения;

– до 1 января 2028 года устанавливается ЕСВ для УБД на уровне минимального страхового взноса аналогично тому, как это предусмотрено для резидентов Дія Сіті;

– введения приоритетности предоставления государственной помощи для УБД при осуществлении ими предпринимательской деятельности. Особенно это касается государственной помощи при осуществлении сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, законопроект содержит техническую поправку относительно исправления ситуации с предоставлением государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. С введением в действие Закона «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» утрачивает силу Хозяйственный кодекс, и, соответственно, теряют смысл любые положения, содержащие ссылки на него. Таким образом, с 28 августа 2025 года положения части первой статьи 12 Закона «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине» не могут быть применены на практике, а субъекты не смогут получить государственную поддержку, предусмотренную этим Законом.

Как отмечают народные депутаты, по состоянию на начало 2025 года, согласно данным Министерства по делам ветеранов, в Украине насчитывается около 1 миллиона лиц, имеющих статус участника боевых действий. При этом эта цифра будет расти.

И, соответственно, будет расти потребность в создании эффективных механизмов социальной реинтеграции, в первую очередь, создания правовых условий для трудоустройства участников боевых действий, а также обеспечения приоритетности предоставления государственной поддержки при открытии и ведении ими собственного бизнеса.

Действующая нормативная база отдельно не регулирует трудоустройство участников боевых действий (УБД) и, соответственно, не предусматривает льгот для работодателей, которые берут на работу таких участников. По сути, государство лишь регулирует ситуацию, когда военный получил инвалидность вследствие войны, тогда на него распространяются гарантии, предусмотренные законодательством, для лиц с инвалидностью.

Например, для работодателей, использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек – одного рабочего места. За невыполнение этого норматива работодатель привлекается к ответственности.

Также, согласно Закону «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», для работодателей, у которых работают лица с инвалидностью, установлен единый взнос в размере 8,41%.

Ситуация с трудоустройством УБД выглядит критической. На этом неоднократно подчеркивают представители профильного министерства.

Именно поэтому в ноябре 2024 года Правительство одобрило Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план мероприятий по ее реализации в 2024–2027 годах. Одной из фундаментальных целей, согласно этому документу, является обеспечение трудоустройства ветеранов, при этом показателями достижения этой цели является совершенствование стимулирующих механизмов поддержки работодателей относительно трудоустройства ветеранов.

Таким образом, предлагается ввести квоту и гарантии для трудоустройства УБД, аналогичные тем гарантиям, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью. Тем более что механизм, введенный Законом «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью», показал себя на практике как эффективный.

Автор: Наталя Мамченко

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