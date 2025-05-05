США платитимуть по $1000 нелегальним мігрантам за самостійну депортацію

Станом на травень у США перебувають приблизно 17 мільйонів нелегальних мігрантів.

Депортація нелегальних мігрантів зі США / фото речниці Білого дому Керолайн Лівітт в соцмережі X

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Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що країні платитиме по 1000 доларів нелегальним іммігрантам, які вирішать самостійно повернутися на свою батьківщину. Про це йдеться на офіційному сайті відомстві.

У МВС ША підкреслили, що навіть з урахуванням виплат розміром 1000 доларів витрати на депортацію скоротяться приблизно на 70%. Наразі середня вартість затримання й видворення одного нелегального мігранта із США становить понад 17 тисяч доларів.

У міністерстві назвали самостійну депортацію «гідним способом покинути США, уникнувши зустрічі з Імміграційною та митною службою».

Кошти платитимуть через мобільний застосунок CBP Home після підтвердження намірів повернутися в країну свого походження.

У міністерстві вже прозвітували про першу успішну виплату.

Станом на травень у США перебувають приблизно 17 мільйонів нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, за перші 100 днів президентства Дональда Трампа депортували приблизно 139 000 людей. З них близько 37 тисяч були депортовані за перший місяць.

Раніше Верховний суд США зняв заборону на депортацію мігрантів за законом 18 століття.

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