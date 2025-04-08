Верховний суд США зняв заборону на депортацію мігрантів за законом 18 століття

Адміністрація президента Дональда Трампа може відновити депортацію венесуельців згідно із законом 1798 року за умови, що вони будуть розглянуті в суді.

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Верховний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа може відновити депортацію мігрантів відповідно до закону 18-го століття за умови, що вони будуть розглянуті в суді. Про це повідомляє Bloomberg.

Закон 1798 року застосовувався лише під час війни 1812 року, Першої та Другої світових воєн. Документ дозволяє президенту обійти федеральне імміграційне законодавство для депортації «ворогів-іноземців» у разі війни або загрози «вторгнення чи грабіжницького нападу» з боку іноземної держави.

Зокрема, Верховний суд США скасував постанову суду нижчої інстанції, яка тимчасово призупиняля депортацію за Законом про ворожих іноземців (Alien Enemies Act), поки триває судовий розгляд. Більшість суддів зазначила, що затримані повинні отримати повідомлення та можливість представити свою справу перед суддею до депортації.

Суд наголосив, що затримані можуть оскаржити депортацію через так звану справу про habeas corpus (судовий розгляд законності затримання), подану в юрисдикції, де їх утримують. Це означає, що п’ятьом чоловікам, які подали позов, доведеться відстоювати свої права в Техасі, а не у Вашингтоні, де вони спочатку звернулися до суду.

Рішення Верховного суду було прийнято лише через кілька тижнів після того, як 238 венесуельців депортували зі США до в’язниці в Сальвадорі, незважаючи на наказ окружного судді США Джеймса Боасберга повернути літаки.

Трамп привітав це рішення у соцмережі Truth Social, заявивши: «Верховний суд підтримав верховенство права в нашій країні, дозволивши президенту, ким би він не був, захищати наші кордони, наші сім’ї та саму країну».

Позов подала група венесуельських чоловіків, які на момент подання були під вартою імміграційної служби США. Їх підтримує Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU). Позивачі стверджували, що наказ Трампа перевищує його повноваження, адже закон дозволяє депортацію лише у випадку війни або вторгнення на територію США.

Закон про ворожих іноземців дозволяє президенту затримувати, депортувати або накладати обмеження на осіб, які мають первинну вірність іноземній державі і можуть становити загрозу національній безпеці у воєнний час.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді назвала рішення суду «історичною перемогою верховенства права».

«Міністерство юстиції й надалі боротиметься в судах за безпеку Америки», — написала Бонді у соцмережах.

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