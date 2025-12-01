Коли здійснюється обмін посвідки на постійне проживання в Україні — роз’яснення

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у низці випадків.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадало, у яких випадках здійснюється обмін посвідки на постійне проживання.

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі:

- зміни інформації, внесеної до посвідки;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;

- закінчення строку дії посвідки;

- непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка чи фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки;

- досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія);

- набрання законної сили рішенням суду, яким визнано протиправним та скасовано рішення ДМС про скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, на підставі якого дозвіл на імміграцію вважається чинним.

