Когда осуществляется обмен вида на постоянное проживание в Украине — разъяснение

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в ряде случаев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, в каких случаях осуществляется обмен вида на постоянное проживание.

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в случае:

изменения информации, внесенной в вид;

выявления ошибки в информации, внесенной в вид;

окончания срока действия вида;

непригодности вида для дальнейшего использования (вид или фотокарточка имеют повреждения, которые не позволяют визуально идентифицировать лицо, прочитать фамилию, имя, дату и место рождения, кем выдан документ, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения серии и номера, которые не дают возможности установить реквизиты документа, исправления, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя), а также в случае отсутствия части документа;

достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае, когда иностранец или лицо без гражданства документированы видом, который не содержит бесконтактного электронного носителя);

вступления в законную силу решения суда, которым признано противоправным и отменено решение ГМС об отмене разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, на основании которого разрешение на иммиграцию считается действующим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.