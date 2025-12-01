Когда осуществляется обмен вида на постоянное проживание в Украине — разъяснение
09:42, 1 декабря 2025
Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в ряде случаев.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, в каких случаях осуществляется обмен вида на постоянное проживание.
Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в случае:
- изменения информации, внесенной в вид;
- выявления ошибки в информации, внесенной в вид;
- окончания срока действия вида;
- непригодности вида для дальнейшего использования (вид или фотокарточка имеют повреждения, которые не позволяют визуально идентифицировать лицо, прочитать фамилию, имя, дату и место рождения, кем выдан документ, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения серии и номера, которые не дают возможности установить реквизиты документа, исправления, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя), а также в случае отсутствия части документа;
- достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае, когда иностранец или лицо без гражданства документированы видом, который не содержит бесконтактного электронного носителя);
- вступления в законную силу решения суда, которым признано противоправным и отменено решение ГМС об отмене разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, на основании которого разрешение на иммиграцию считается действующим.
