  1. В Украине

Когда осуществляется обмен вида на постоянное проживание в Украине — разъяснение

09:42, 1 декабря 2025
Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в ряде случаев.
Когда осуществляется обмен вида на постоянное проживание в Украине — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, в каких случаях осуществляется обмен вида на постоянное проживание.

Обмен вида на постоянное проживание осуществляется в случае:

  • изменения информации, внесенной в вид;
  • выявления ошибки в информации, внесенной в вид;
  • окончания срока действия вида;
  • непригодности вида для дальнейшего использования (вид или фотокарточка имеют повреждения, которые не позволяют визуально идентифицировать лицо, прочитать фамилию, имя, дату и место рождения, кем выдан документ, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения серии и номера, которые не дают возможности установить реквизиты документа, исправления, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя), а также в случае отсутствия части документа;
  • достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае, когда иностранец или лицо без гражданства документированы видом, который не содержит бесконтактного электронного носителя);
  • вступления в законную силу решения суда, которым признано противоправным и отменено решение ГМС об отмене разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание, на основании которого разрешение на иммиграцию считается действующим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС признал действительным договор пожизненного содержания и поставил точку в споре за квартиру, который длился 5 лет

Верховный Суд подчеркнул недопустимость расторжения договора пожизненного содержания по обстоятельствам, которые не относятся к предмету договора.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]