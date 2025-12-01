  1. В Україні

Гетманцев розкритикував урядову програму компенсацій за знищене та пошкоджене майно бізнесу

09:24, 1 грудня 2025
Політик назвав сім ключових проблем — від мізерного фінансування до бюрократичних бар’єрів і платного доступу до участі.
Гетманцев розкритикував урядову програму компенсацій за знищене та пошкоджене майно бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що уряд нарешті ухвалив постанову про часткову компенсацію вартості майна суб’єктів господарювання, яке було знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії, а також компенсацію частини страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків. Водночас він наголосив, що документ містить низку суттєвих недоліків.

За словами Гетманцева, питання запуску такої програми він порушував протягом кількох років.

«Нібито його можна вважати закритим, якби не декілька “але”», — зазначив він.

Серед ключових проблем він назвав:

  1. Недостатнє фінансування.
    У проєкті бюджету на програму передбачено лише 1 млрд грн. На тлі прямих збитків бізнесу на суму 172 млрд доларів (за оцінкою RDNA4 станом на 1 січня 2025 року) це мізер. Гетманцев наголосив, що відсутність достатнього фінансування, як показує досвід гуманітарного розмінування, робить програму неефективною.
  2. Компенсація лише за нові випадки.
    Допомога надаватиметься тільки за майно, знищене або пошкоджене після першого числа місяця, що настає після набрання чинності постанови. Ті, хто втратив бізнес раніше, залишаються поза межами програми.
  3. Обмежена сума компенсації.
    Максимум — 10 млн грн, що часто не покриє реальних збитків.
  4. Програма може зупинитися в перший же день.
    Збір заявок припинять, коли загальна сума перевищить закладений 1 млрд грн. Тож 100 заявок по 10 млн або 200 по 5 млн можуть одразу заблокувати програму. Це, на думку Гетманцева, створює ризики зловживань і «змагання на швидкість».
  5. Віднімання раніше отриманих грантів.
    Якщо підприємець раніше користувався мікрогрантом, «ветеранським» грантом, допомогою на релокацію чи підтримкою переробних підприємств, ці суми віднімуть із компенсації.
  6. Заборона для боржників.
    Податися не зможуть ті, хто мав податкову заборгованість на 1 число відповідного місяця. Гетманцев звернув увагу, що в прифронтових регіонах багато підприємств втратили можливість працювати саме через руйнування виробництва, а не через недисциплінованість.
  7. Платний доступ до програми.
    Участь передбачає внесок 0,5% від суми ймовірного збитку. На думку Гетманцева, у ситуації, коли бізнес і так зазнав великих втрат, така вимога є недоцільною.

Політик також зауважив, що програма містить значний рівень бюрократії, що може відлякати підприємців від участі.

Гетманцев підсумував, що попри позитивний крок, нинішній формат програми потребує суттєвого доопрацювання, аби компенсаційний механізм став справді ефективним і доступним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші бізнес уряд Кабінет Міністрів України Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]