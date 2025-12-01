Гетманцев розкритикував урядову програму компенсацій за знищене та пошкоджене майно бізнесу

Політик назвав сім ключових проблем — від мізерного фінансування до бюрократичних бар’єрів і платного доступу до участі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що уряд нарешті ухвалив постанову про часткову компенсацію вартості майна суб’єктів господарювання, яке було знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії, а також компенсацію частини страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків. Водночас він наголосив, що документ містить низку суттєвих недоліків.

За словами Гетманцева, питання запуску такої програми він порушував протягом кількох років.

«Нібито його можна вважати закритим, якби не декілька “але”», — зазначив він.

Серед ключових проблем він назвав:

Недостатнє фінансування.

У проєкті бюджету на програму передбачено лише 1 млрд грн. На тлі прямих збитків бізнесу на суму 172 млрд доларів (за оцінкою RDNA4 станом на 1 січня 2025 року) це мізер. Гетманцев наголосив, що відсутність достатнього фінансування, як показує досвід гуманітарного розмінування, робить програму неефективною. Компенсація лише за нові випадки.

Допомога надаватиметься тільки за майно, знищене або пошкоджене після першого числа місяця, що настає після набрання чинності постанови. Ті, хто втратив бізнес раніше, залишаються поза межами програми. Обмежена сума компенсації.

Максимум — 10 млн грн, що часто не покриє реальних збитків. Програма може зупинитися в перший же день.

Збір заявок припинять, коли загальна сума перевищить закладений 1 млрд грн. Тож 100 заявок по 10 млн або 200 по 5 млн можуть одразу заблокувати програму. Це, на думку Гетманцева, створює ризики зловживань і «змагання на швидкість». Віднімання раніше отриманих грантів.

Якщо підприємець раніше користувався мікрогрантом, «ветеранським» грантом, допомогою на релокацію чи підтримкою переробних підприємств, ці суми віднімуть із компенсації. Заборона для боржників.

Податися не зможуть ті, хто мав податкову заборгованість на 1 число відповідного місяця. Гетманцев звернув увагу, що в прифронтових регіонах багато підприємств втратили можливість працювати саме через руйнування виробництва, а не через недисциплінованість. Платний доступ до програми.

Участь передбачає внесок 0,5% від суми ймовірного збитку. На думку Гетманцева, у ситуації, коли бізнес і так зазнав великих втрат, така вимога є недоцільною.

Політик також зауважив, що програма містить значний рівень бюрократії, що може відлякати підприємців від участі.

Гетманцев підсумував, що попри позитивний крок, нинішній формат програми потребує суттєвого доопрацювання, аби компенсаційний механізм став справді ефективним і доступним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.