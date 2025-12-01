  1. В Украине

Гетманцев раскритиковал правительственную программу компенсаций за уничтоженное и поврежденное имущество бизнеса

09:24, 1 декабря 2025
Политик назвал семь ключевых проблем – от мизерного финансирования до бюрократических барьеров и платного доступа к участию.
Гетманцев раскритиковал правительственную программу компенсаций за уничтоженное и поврежденное имущество бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что правительство наконец утвердило постановление о частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также компенсации части страховых премий по договорам страхования от военных рисков. В то же время он отметил, что документ содержит ряд существенных недостатков.

По словам Гетманцева, вопрос запуска такой программы он поднимал на протяжении нескольких лет.

«Как будто можно было бы считать его закрытым, если бы не несколько “но”», — отметил он.

Среди ключевых проблем он назвал:

Недостаточное финансирование.

В проекте бюджета на программу предусмотрено всего 1 млрд грн. На фоне прямых убытков бизнеса на сумму 172 млрд долларов (по оценке RDNA4 по состоянию на 1 января 2025 года) это мизер. Гетманцев подчеркнул, что отсутствие достаточного финансирования, как показывает опыт гуманитарного разминирования, делает программу неэффективной.

Компенсация только за новые случаи.

Помощь будет предоставляться только за имущество, уничтоженное или поврежденное после первого числа месяца, следующего за вступлением постановления в силу. Те, кто потерял бизнес ранее, остаются вне программы.

Ограниченная сумма компенсации.

Максимум — 10 млн грн, что часто не покрывает реальных убытков.

Программа может остановиться в первый же день.

Прием заявок прекращается, когда общая сумма превышает предусмотренный бюджетом 1 млрд грн. Таким образом, 100 заявок по 10 млн или 200 по 5 млн могут сразу заблокировать программу. Это, по мнению Гетманцева, создает риски злоупотреблений и «соревнования на скорость».

Вычет ранее полученных грантов.

Если предприниматель ранее получал микрогрант, «ветеранский» грант, помощь на релокацию или поддержку перерабатывающих предприятий, эти суммы будут вычтены из компенсации.

Запрет для должников.

Подать заявку не смогут те, кто имел налоговую задолженность на 1 число соответствующего месяца. Гетманцев обратил внимание, что в прифронтовых регионах многие предприятия потеряли возможность работать именно из-за разрушения производства, а не из-за недисциплинированности.

Платный доступ к программе.

Участие предусматривает взнос в размере 0,5% от суммы вероятного ущерба. По мнению Гетманцева, в условиях, когда бизнес и так понес значительные потери, такое требование является неуместным.

Политик также отметил, что программа содержит значительный уровень бюрократии, что может отпугнуть предпринимателей от участия.

Гетманцев резюмировал, что, несмотря на позитивный шаг, текущий формат програми потребует существенной доработки, чтобы компенсационный механизм стал действительно эффективным и доступным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги бизнес правительство Кабинет Министров Украины Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]