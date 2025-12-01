Гетманцев раскритиковал правительственную программу компенсаций за уничтоженное и поврежденное имущество бизнеса

Политик назвал семь ключевых проблем – от мизерного финансирования до бюрократических барьеров и платного доступа к участию.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что правительство наконец утвердило постановление о частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии России, а также компенсации части страховых премий по договорам страхования от военных рисков. В то же время он отметил, что документ содержит ряд существенных недостатков.

По словам Гетманцева, вопрос запуска такой программы он поднимал на протяжении нескольких лет.

«Как будто можно было бы считать его закрытым, если бы не несколько “но”», — отметил он.

Среди ключевых проблем он назвал:

Недостаточное финансирование.

В проекте бюджета на программу предусмотрено всего 1 млрд грн. На фоне прямых убытков бизнеса на сумму 172 млрд долларов (по оценке RDNA4 по состоянию на 1 января 2025 года) это мизер. Гетманцев подчеркнул, что отсутствие достаточного финансирования, как показывает опыт гуманитарного разминирования, делает программу неэффективной.

Компенсация только за новые случаи.

Помощь будет предоставляться только за имущество, уничтоженное или поврежденное после первого числа месяца, следующего за вступлением постановления в силу. Те, кто потерял бизнес ранее, остаются вне программы.

Ограниченная сумма компенсации.

Максимум — 10 млн грн, что часто не покрывает реальных убытков.

Программа может остановиться в первый же день.

Прием заявок прекращается, когда общая сумма превышает предусмотренный бюджетом 1 млрд грн. Таким образом, 100 заявок по 10 млн или 200 по 5 млн могут сразу заблокировать программу. Это, по мнению Гетманцева, создает риски злоупотреблений и «соревнования на скорость».

Вычет ранее полученных грантов.

Если предприниматель ранее получал микрогрант, «ветеранский» грант, помощь на релокацию или поддержку перерабатывающих предприятий, эти суммы будут вычтены из компенсации.

Запрет для должников.

Подать заявку не смогут те, кто имел налоговую задолженность на 1 число соответствующего месяца. Гетманцев обратил внимание, что в прифронтовых регионах многие предприятия потеряли возможность работать именно из-за разрушения производства, а не из-за недисциплинированности.

Платный доступ к программе.

Участие предусматривает взнос в размере 0,5% от суммы вероятного ущерба. По мнению Гетманцева, в условиях, когда бизнес и так понес значительные потери, такое требование является неуместным.

Политик также отметил, что программа содержит значительный уровень бюрократии, что может отпугнуть предпринимателей от участия.

Гетманцев резюмировал, что, несмотря на позитивный шаг, текущий формат програми потребует существенной доработки, чтобы компенсационный механизм стал действительно эффективным и доступным.

