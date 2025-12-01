  1. В Україні
  2. / У світі

Axios: Переговори у Флориді між Україною і США зосередилися на кордонах

10:45, 1 грудня 2025
Переговори між українською та американською делегаціями були майже повністю присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією, вказують джерела.
Axios: Переговори у Флориді між Україною і США зосередилися на кордонах
На фото Стів Віткофф та Джаред Кушнер Фото: Kevin Dietsch/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переговори між делегаціями України та США, що відбулися у неділю у Флориді, були сфокусовані на ключовому питанні — де проходитимуть де-факто післявоєнні кордони між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди. Про це Axios повідомили двоє українських посадовців, які назвали п’ятигодинну зустріч «складною» та «інтенсивною», але результативною.

Як проходили переговори

Американська делегація прибула до приватного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі з наміром досягти прогресу саме в територіальному блоці — щоб спецпосланник США Стів Віткофф зміг представити напрацювання згодом і агресору.

Після вступної частини зустріч звузили до формату 3 на 3. І практично єдиною темою стала лінія територіального контролю, повідомили двоє українських посадовців.

Учасники переговорів:

З боку США:

  • Стів Віткофф, спецпосланник Дональда Трампа
  • Держсекретар Марко Рубіо
  • Джаред Кушнер, радник Трампа

З боку України:

  • Рустем Умєров, секретар РНБО
  • Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу
  • Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР

Після офіційної частини Умєров провів тет-а-тет розмову з Віткоффом, а згодом доповів Президенту Володимиру Зеленському про хід дискусій.

«Було інтенсивно, але не негативно. Ми цінуємо серйозну залученість США. Наша позиція: ми маємо зробити все, щоб допомогти США досягти успіху, не втративши при цьому нашу країну та не допустивши нової агресії», — повідомив один з українських посадовців Axios.

Що відбувається за лаштунками

У виданні вказують, що Україна прагнула обговорити територіальні питання безпосередньо з Дональдом Трампом, але той заявив, що особисті зустрічі з лідерами сторін можливі лише тоді, коли угода буде максимально близькою.

Реакція сторін

Після переговорів обидві делегації висловили стриманий оптимізм.

Повертаючись до Вашингтона, Трамп заявив журналістам, що вважає: «є хороший шанс укласти угоду».

Американський високопосадовець також охарактеризував перемовини як позитивні.

Умєров підсумував зустріч так:

«Ми досягли значного прогресу у просуванні справедливого миру та зближенні позицій з американською стороною. Наші ключові цілі — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними і поділяються США».

Що далі

У понеділок Умєров має зустрітися із Зеленським у Парижі та надати детальну доповідь.

Віткофф цього ж дня вирушає до Москви, де у вівторок планує зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Головне питання — позиція Росії та чи є їхні наміри справжніми. Подивимось, що Віткофф привезе з Москви», — зазначив український посадовець.

Як відомо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

Очільник української делегації Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, а Володимир Зеленський заявив про конструктив у переговорах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Витребування кримінальних проваджень та участь у засіданнях Кабміну – БЕБ пропонують нові повноваження, законопроект

Законопроект №14207-1 передбачає, що БЕБ отримає право витребовувати провадження з інших органів, а також вводяться письмові застереження та розширюється міжнародна взаємодія.

Районний суд скасував штраф, виписаний водію на підставі відповіді ChatGPT

Поліція посилалась на штучний інтелект, щоб довести технічну несправність авто, проте суд вирішив, що такі дані не можуть бути доказом у справі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]