Axios: Переговори у Флориді між Україною і США зосередилися на кордонах

Переговори між українською та американською делегаціями були майже повністю присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією, вказують джерела.

На фото Стів Віткофф та Джаред Кушнер Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переговори між делегаціями України та США, що відбулися у неділю у Флориді, були сфокусовані на ключовому питанні — де проходитимуть де-факто післявоєнні кордони між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди. Про це Axios повідомили двоє українських посадовців, які назвали п’ятигодинну зустріч «складною» та «інтенсивною», але результативною.

Як проходили переговори

Американська делегація прибула до приватного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі з наміром досягти прогресу саме в територіальному блоці — щоб спецпосланник США Стів Віткофф зміг представити напрацювання згодом і агресору.

Після вступної частини зустріч звузили до формату 3 на 3. І практично єдиною темою стала лінія територіального контролю, повідомили двоє українських посадовців.

Учасники переговорів:

З боку США:

Стів Віткофф, спецпосланник Дональда Трампа

Держсекретар Марко Рубіо

Джаред Кушнер, радник Трампа

З боку України:

Рустем Умєров, секретар РНБО

Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу

Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР

Після офіційної частини Умєров провів тет-а-тет розмову з Віткоффом, а згодом доповів Президенту Володимиру Зеленському про хід дискусій.

«Було інтенсивно, але не негативно. Ми цінуємо серйозну залученість США. Наша позиція: ми маємо зробити все, щоб допомогти США досягти успіху, не втративши при цьому нашу країну та не допустивши нової агресії», — повідомив один з українських посадовців Axios.

Що відбувається за лаштунками

У виданні вказують, що Україна прагнула обговорити територіальні питання безпосередньо з Дональдом Трампом, але той заявив, що особисті зустрічі з лідерами сторін можливі лише тоді, коли угода буде максимально близькою.

Реакція сторін

Після переговорів обидві делегації висловили стриманий оптимізм.

Повертаючись до Вашингтона, Трамп заявив журналістам, що вважає: «є хороший шанс укласти угоду».

Американський високопосадовець також охарактеризував перемовини як позитивні.

Умєров підсумував зустріч так:

«Ми досягли значного прогресу у просуванні справедливого миру та зближенні позицій з американською стороною. Наші ключові цілі — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними і поділяються США».

Що далі

У понеділок Умєров має зустрітися із Зеленським у Парижі та надати детальну доповідь.

Віткофф цього ж дня вирушає до Москви, де у вівторок планує зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Головне питання — позиція Росії та чи є їхні наміри справжніми. Подивимось, що Віткофф привезе з Москви», — зазначив український посадовець.

Як відомо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

Очільник української делегації Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, а Володимир Зеленський заявив про конструктив у переговорах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.