Axios: Переговори у Флориді між Україною і США зосередилися на кордонах
Переговори між делегаціями України та США, що відбулися у неділю у Флориді, були сфокусовані на ключовому питанні — де проходитимуть де-факто післявоєнні кордони між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди. Про це Axios повідомили двоє українських посадовців, які назвали п’ятигодинну зустріч «складною» та «інтенсивною», але результативною.
Як проходили переговори
Американська делегація прибула до приватного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі з наміром досягти прогресу саме в територіальному блоці — щоб спецпосланник США Стів Віткофф зміг представити напрацювання згодом і агресору.
Після вступної частини зустріч звузили до формату 3 на 3. І практично єдиною темою стала лінія територіального контролю, повідомили двоє українських посадовців.
Учасники переговорів:
З боку США:
- Стів Віткофф, спецпосланник Дональда Трампа
- Держсекретар Марко Рубіо
- Джаред Кушнер, радник Трампа
З боку України:
- Рустем Умєров, секретар РНБО
- Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу
- Вадим Скібіцький, заступник голови ГУР
Після офіційної частини Умєров провів тет-а-тет розмову з Віткоффом, а згодом доповів Президенту Володимиру Зеленському про хід дискусій.
«Було інтенсивно, але не негативно. Ми цінуємо серйозну залученість США. Наша позиція: ми маємо зробити все, щоб допомогти США досягти успіху, не втративши при цьому нашу країну та не допустивши нової агресії», — повідомив один з українських посадовців Axios.
Що відбувається за лаштунками
У виданні вказують, що Україна прагнула обговорити територіальні питання безпосередньо з Дональдом Трампом, але той заявив, що особисті зустрічі з лідерами сторін можливі лише тоді, коли угода буде максимально близькою.
Реакція сторін
Після переговорів обидві делегації висловили стриманий оптимізм.
Повертаючись до Вашингтона, Трамп заявив журналістам, що вважає: «є хороший шанс укласти угоду».
Американський високопосадовець також охарактеризував перемовини як позитивні.
Умєров підсумував зустріч так:
«Ми досягли значного прогресу у просуванні справедливого миру та зближенні позицій з американською стороною. Наші ключові цілі — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними і поділяються США».
Що далі
У понеділок Умєров має зустрітися із Зеленським у Парижі та надати детальну доповідь.
Віткофф цього ж дня вирушає до Москви, де у вівторок планує зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним.
«Головне питання — позиція Росії та чи є їхні наміри справжніми. Подивимось, що Віткофф привезе з Москви», — зазначив український посадовець.
Як відомо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.
Очільник української делегації Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, а Володимир Зеленський заявив про конструктив у переговорах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.