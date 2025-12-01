  1. В Украине
10:45, 1 декабря 2025
Переговоры между украинской и американской делегациями были почти полностью посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией, указывают источники.
Axios: Переговоры во Флориде между Украиной и США сосредоточились на границах
На фото Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Kevin Dietsch/Getty Images
Переговоры между делегациями Украины и США, состоявшиеся в воскресенье во Флориде, были сфокусированы на ключевом вопросе — где пройдут де-факто послевоенные границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом Axios сообщили двое украинских чиновников, которые назвали пятичасовую встречу «сложной» и «интенсивной», но результативной.

Как проходили переговоры

Американская делегация прибыла в частный гольф-клуб Shell Bay недалеко от Майами с намерением добиться прогресса именно в территориальном блоке — чтобы спецпосланник США Стив Уиткофф мог позже представить наработки и агрессору.

После вводной части встречу сузили до формата 3 на 3. И практически единственной темой стала линия территориального контроля, сообщили двое украинских чиновников.

Участники переговоров:

Со стороны США:

  • Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа
  • Госсекретарь Марко Рубио
  • Джаред Кушнер, советник Трампа

Со стороны Украины:

  • Рустем Умеров, секретарь СНБО
  • Генерал Андрей Гнатов, начальник Генштаба
  • Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР

После официальной части Умеров провел беседу тет-а-тет с Уиткоффом, а затем доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ходе дискуссий.

«Было интенсивно, но не негативно. Мы ценим серьезную вовлеченность США. Наша позиция: мы должны сделать все, чтобы помочь США достичь успеха, не потеряв при этом нашу страну и не допустив новой агрессии», — сообщил один из украинских чиновников Axios.

Что происходит за кулисами

В издании указывают, что Украина стремилась обсудить территориальные вопросы напрямую с Дональдом Трампом, но тот заявил, что личные встречи с лидерами сторон возможны лишь тогда, когда соглашение будет максимально близким.

Реакция сторон

После переговоров обе делегации выразили сдержанный оптимизм.

Возвращаясь в Вашингтон, Трамп заявил журналистам, что считает: «есть хороший шанс заключить соглашение».

Американский высокопоставленный чиновник также охарактеризовал переговоры как позитивные.

Умеров подвел итоги встречи так:

«Мы достигли значительного прогресса в продвижении справедливого мира и сближении позиций с американской стороной. Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными и разделяются США».

Что дальше

В понедельник Умеров должен встретиться с Зеленским в Париже и предоставить детальный доклад.

Уиткофф в тот же день отправляется в Москву, где во вторник планирует встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Главный вопрос — позиция России и являются ли их намерения настоящими. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы», — отметил украинский чиновник.

Как известно, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал встречу сложной, но продуктивной, а Владимир Зеленский заявил о конструктиве в переговорах.

