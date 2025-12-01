Axios: Переговоры во Флориде между Украиной и США сосредоточились на границах
Переговоры между делегациями Украины и США, состоявшиеся в воскресенье во Флориде, были сфокусированы на ключевом вопросе — где пройдут де-факто послевоенные границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом Axios сообщили двое украинских чиновников, которые назвали пятичасовую встречу «сложной» и «интенсивной», но результативной.
Как проходили переговоры
Американская делегация прибыла в частный гольф-клуб Shell Bay недалеко от Майами с намерением добиться прогресса именно в территориальном блоке — чтобы спецпосланник США Стив Уиткофф мог позже представить наработки и агрессору.
После вводной части встречу сузили до формата 3 на 3. И практически единственной темой стала линия территориального контроля, сообщили двое украинских чиновников.
Участники переговоров:
Со стороны США:
- Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа
- Госсекретарь Марко Рубио
- Джаред Кушнер, советник Трампа
Со стороны Украины:
- Рустем Умеров, секретарь СНБО
- Генерал Андрей Гнатов, начальник Генштаба
- Вадим Скибицкий, заместитель главы ГУР
После официальной части Умеров провел беседу тет-а-тет с Уиткоффом, а затем доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ходе дискуссий.
«Было интенсивно, но не негативно. Мы ценим серьезную вовлеченность США. Наша позиция: мы должны сделать все, чтобы помочь США достичь успеха, не потеряв при этом нашу страну и не допустив новой агрессии», — сообщил один из украинских чиновников Axios.
Что происходит за кулисами
В издании указывают, что Украина стремилась обсудить территориальные вопросы напрямую с Дональдом Трампом, но тот заявил, что личные встречи с лидерами сторон возможны лишь тогда, когда соглашение будет максимально близким.
Реакция сторон
После переговоров обе делегации выразили сдержанный оптимизм.
Возвращаясь в Вашингтон, Трамп заявил журналистам, что считает: «есть хороший шанс заключить соглашение».
Американский высокопоставленный чиновник также охарактеризовал переговоры как позитивные.
Умеров подвел итоги встречи так:
«Мы достигли значительного прогресса в продвижении справедливого мира и сближении позиций с американской стороной. Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными и разделяются США».
Что дальше
В понедельник Умеров должен встретиться с Зеленским в Париже и предоставить детальный доклад.
Уиткофф в тот же день отправляется в Москву, где во вторник планирует встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
«Главный вопрос — позиция России и являются ли их намерения настоящими. Посмотрим, что Уиткофф привезет из Москвы», — отметил украинский чиновник.
Как известно, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.
Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал встречу сложной, но продуктивной, а Владимир Зеленский заявил о конструктиве в переговорах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.