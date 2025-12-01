Умєров назвав переговори із США «складними, але продуктивними», а Зеленський заявив про «конструктив»

Володимир Зеленський підвів підсумки нового раунду переговорів щодо мирного плану.

30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, пізніше він доповів про результати Володимиру Зеленському.

«Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру.

Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною.

Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України», — вказав Умєров.

Він додав, що доповів Президенту про підсумки переговорів у США.

«Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною. Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», – зазначив Умєров.

Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації на переговорах у США Рустема Умєрова заявив про «конструктив у розмові».

«Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України. Вдячний Америці, команді Президента Трампа та Президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі», — вказав Глава держави.

Він додав, що очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.

