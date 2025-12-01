Умеров назвал переговоры с США «сложными, но продуктивными», а Зеленский заявил о «конструктиве»

Владимир Зеленский подвел итоги нового раунда переговоров по мирному плану.

30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал встречу сложной, но продуктивной, позже он доложил о результатах Владимиру Зеленскому.

«Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира.

Благодарны Соединенным Штатам за мощную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной.

Впереди еще много работы — продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины», — указал Умеров.

Он добавил, что доложил Президенту об итогах переговоров в США.

«Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и в сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными и разделяются американской стороной. Впереди — продолжение консультаций и работа над согласованием общего рамочного решения», – отметил Умеров.

Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя украинской делегации на переговорах в США Рустема Умерова заявил о «конструктиве в разговоре».

«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и по всем вопросам на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для завершения войны. Будем работать дальше», — указал Глава государства.

Он добавил, что ожидает полный доклад украинской команды при личной встрече.

