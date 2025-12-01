ЄС окреслив «червону лінію» для Трампа щодо умов мирної угоди з РФ

Будь-які спроби «обнулити» для Росії наслідки в межах потенційної мирної угоди щодо України є неприпустимими, заявили в ЄС.

Фото: EP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Європейському Союзі виступили з різкою заявою, наголосивши: будь-які спроби «обнулити» для Росії наслідки в межах потенційної мирної угоди щодо України є неприпустимими та можуть стати «історичною помилкою величезного масштабу». Про це комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макґрат заявив в інтерв’ю POLITICO.

Високопосадовець попередив, що прагнення президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні не повинно перетворюватися на безкарність для очільника Кремля Володимира Путіна та російських військ, відповідальних за злочини в Україні — від викрадення тисяч дітей до бомбардувань цивільних у Бучі, Маріуполі та інших містах.

Макґрат наголосив, що учасники переговорів мають гарантувати: будь-яка формула миру не звільнить Росію від судового переслідування.

«Я не думаю, що історія прихильно оцінить будь-які спроби обнулити російські злочини в Україні», — сказав Макґрат. «Вони мусять понести відповідальність за ці злочини, і саме такий буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях. Якби ми дозволили безкарність за ці злочини, ми посіяли б насіння наступного раунду агресії та наступного вторгнення», — додав він. «І я вважаю, що це було б історичною помилкою величезного масштабу».

ЄС разом із низкою країн працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за вторгнення 2022 року. У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Оприлюднений нещодавно проєкт 28-пунктного мирного плану команди Трампа передбачав реінтеграцію Росії в глобальну економіку, повернення до формату G8, а також масштабну економічну співпрацю США та Росії у сферах енергетики, інфраструктури, штучного інтелекту та видобутку рідкісноземельних металів.

Як відомо, 30 листопада у Флориді пройшли перемовини між делегаціями США та України щодо врегулювання війни.

Очільник української делегації Рустем Умєров назвав зустріч складною, але продуктивною, а Володимир Зеленський заявив про конструктив у переговорах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.