ЕС обозначил «красную линию» для Трампа об условиях мирного соглашения с Россией

11:18, 1 декабря 2025
Какие-либо попытки «обнулить» для России последствия в рамках потенциального мирного соглашения в отношении Украины недопустимы, заявили в ЕС.
В Европейском Союзе выступили с резким заявлением, подчеркнув: любые попытки «обнулить» для России последствия в рамках потенциального мирного соглашения относительно Украины неприемлемы и могут стать «исторической ошибкой огромного масштаба». Об этом комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил в интервью POLITICO.

Высокопоставленный чиновник предупредил, что стремление президента США Дональда Трампа достичь мира в Украине не должно превращаться в безнаказанность для главы Кремля Владимира Путина и российских войск, ответственных за преступления в Украине — от похищения тысяч детей до бомбардировок мирных жителей в Буче, Мариуполе и других городах.

Макграт подчеркнул, что участники переговоров должны гарантировать: любая формула мира не освободит Россию от уголовного преследования.

«Я не думаю, что история благосклонно оценит любые попытки обнулить российские преступления в Украине», — сказал Макграт. «Они должны понести ответственность за эти преступления, и именно такой будет позиция Европейского Союза во всех этих обсуждениях. Если бы мы позволили безнаказанность за эти преступления, мы бы посеяли семена следующего раунда агрессии и следующего вторжения», — добавил он. «И я считаю, что это была бы историческая ошибка огромного масштаба».

ЕС вместе с рядом стран работает над созданием специального трибунала по преступлению агрессии, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за вторжение 2022 года. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей.

Обнародованный недавно проект 28-пунктного мирного плана команды Трампа предусматривал реинтеграцию России в глобальную экономику, возвращение к формату G8, а также масштабное экономическое сотрудничество США и России в сферах энергетики, инфраструктуры, искусственного интеллекта и добычи редкоземельных металлов.

Как известно, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между делегациями США и Украины по урегулированию войны.

Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал встречу сложной, но продуктивной, а Владимир Зеленский заявил о конструктиве в переговорах.

США ЕС Украина Дональд Трамп война переговоры

