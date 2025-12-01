Пенсіонеру припинили платити пенсію — як поновити виплату

Пенсійний фонд нагадав основні підстави для припинення пенсійних виплат та як відновити виплату.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, що виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів ПФ або за рішенням суду відповідно до статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

- на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

- у разі не проходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

У ПФ додали, що поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” без урахування таких даних.

