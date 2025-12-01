Співачка Олена Тополя оголосила про розлучення із лідером «Антитіл» Тарасом Тополею після 12 років шлюбу

Пара була разом із 2013 року, співаки мають трьох дітей.

Українська співачка Олена Тополя оголосила, що вони з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею вирішили розлучитися після 12 років подружнього життя. Про це вона написала в Instagram.

Олена підкреслила, що попри розрив, між ними залишається вдячність і повага. За її словами, усе пережите за ці роки було важливим і цінним: «Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні», — написала вона.

Артистка пояснила, що головним для них тепер є спільне та відповідальне виховання дітей — 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річної Марії.

«Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей… щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох», — зазначила Олена.

Вона також розповіла, що всі питання, які зазвичай виникають під час розлучення — майнові й фінансові — вони з Тарасом вирішили заздалегідь і чесно: «Ми врегулювали все завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей».

Олена зізналася, що розуміє: новина про розрив викличе велику увагу. Проте пара вирішила не коментувати подробиць і не відповідати на подальші питання.

У своїй заяві Тарас також підкреслив, що Олена залишається для нього неймовірною жінкою та люблячою мамою. У відповідь вона назвала Тараса прикладом гідності й чудовим батьком.

Олена і Тарас були разом із 2013 року. Після народження первістка вони офіційно одружилися, у 2015 році в них народився другий син Марк, а в 2020 — донька Марія. Тепер, як кажуть самі артисти, вони починають нові, окремі сторінки життя, але залишаються єдиними в найважливішому — у вихованні своїх дітей.

