Співачка Олена Тополя оголосила про розлучення із лідером «Антитіл» Тарасом Тополею після 12 років шлюбу

11:18, 1 грудня 2025
Пара була разом із 2013 року, співаки мають трьох дітей.
Фото: glavred.net
Українська співачка Олена Тополя оголосила, що вони з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею вирішили розлучитися після 12 років подружнього життя. Про це вона написала в Instagram.

Олена підкреслила, що попри розрив, між ними залишається вдячність і повага. За її словами, усе пережите за ці роки було важливим і цінним: «Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні», — написала вона.

Артистка пояснила, що головним для них тепер є спільне та відповідальне виховання дітей — 12-річного Романа, 10-річного Марка та 5-річної Марії.

«Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей… щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох», — зазначила Олена.

Вона також розповіла, що всі питання, які зазвичай виникають під час розлучення — майнові й фінансові — вони з Тарасом вирішили заздалегідь і чесно: «Ми врегулювали все завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей».

Олена зізналася, що розуміє: новина про розрив викличе велику увагу. Проте пара вирішила не коментувати подробиць і не відповідати на подальші питання.

У своїй заяві Тарас також підкреслив, що Олена залишається для нього неймовірною жінкою та люблячою мамою. У відповідь вона назвала Тараса прикладом гідності й чудовим батьком.

Олена і Тарас були разом із 2013 року. Після народження первістка вони офіційно одружилися, у 2015 році в них народився другий син Марк, а в 2020 — донька Марія. Тепер, як кажуть самі артисти, вони починають нові, окремі сторінки життя, але залишаються єдиними в найважливішому — у вихованні своїх дітей.

