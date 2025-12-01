Певица Елена Тополя объявила о разводе с лидером «Антител» Тарасом Тополей после 12 лет брака

Пара была вместе с 2013 года, у артистов трое детей.

Украинская певица Елена Тополя объявила, что они с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей решили развестись после 12 лет супружеской жизни. Об этом она написала в Instagram.

Елена подчеркнула, что несмотря на разрыв, между ними остаются благодарность и уважение. По ее словам, все пережитое за эти годы было важным и ценным: «Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви», — написала она.

Артистка пояснила, что главным для них теперь является совместное и ответственное воспитание детей — 12-летнего Романа, 10-летнего Марка и 5-летней Марии.

«Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей… чтобы они и дальше получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от нас обоих», — отметила Елена.

Она также рассказала, что все вопросы, которые обычно возникают при разводе — имущественные и финансовые — они с Тарасом решили заранее и честно: «Мы урегулировали все заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям».

Елена призналась, что понимает: новость о разрыве вызовет большой интерес. Однако пара решила не комментировать подробностей и не отвечать на дальнейшие вопросы.

В своем заявлении Тарас также подчеркнул, что Елена остается для него невероятной женщиной и любящей матерью. В ответ она назвала Тараса примером достоинства и замечательным отцом.

Елена и Тарас были вместе с 2013 года. После рождения первенца они официально поженились, в 2015 году у них родился второй сын Марк, а в 2020 — дочь Мария. Теперь, как говорят сами артисты, они начинают новые, отдельные страницы жизни, но остаются едиными в самом важном — в воспитании своих детей.

