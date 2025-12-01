Адвокат із Львова заплатить 34 тисячі гривень штрафу за схему з виїздом військовозобов’язаного за кордон

Суд встановив, що адвокат обіцяв внести чоловіка до системи «Шлях» та забезпечити безперешкодний перетин кордону, але насправді просто шахрайськи отримував гроші.

Суд визнав львівського адвоката винним у шахрайстві з переправленням військовозобов’язаного за кордон — він заплатить 34 тисячі гривень штрафу. Вирок у справі №463/9703/23 Личаківський районний суд Львова.

Як вказується у матеріалах справи, обвинувачений за винагороду 4500-5000 доларів обіцяв оформити чоловіка волонтером у громадську організацію та внести його дані до інформаційної системи «Шлях», також обіцяв консультувати при перетині кордону, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов’язання.

У червні 2023 року адвокат одержав від військовозобов’язаного першу частину коштів у сумі 8000 грн. А у липні того ж року він одержав другу частину коштів у розмірі 4000 доларів імітаційними купюрами, після чого його затримали працівники поліції.

На суді адвокат свою вину у переправленні ухилянтів не визнав, однак визнав провину у тому, що мав намір у шахрайський спосіб заволодіти чужими грішми.

Чоловік пояснив, що йому були потрібні кошти на навчання доньки у США.

Він також запевнив, що доступу до системи «Шлях» він не мав, а розповідав вигадані історії.

Проаналізувавши матеріали справи, суд перекваліфікував статтю обвинувачення з «переправлення ухилянтів» на «шахрайство».

Чоловіка визнали винним у шахрайстві (ч.1 ст. 190 ККУ) та призначили йому покарання – штраф у розмір 34 тисячі гривень.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга через суд першої інстанції до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

