Адвокат из Львова заплатит 34 тысячи гривен штрафа за схему с выездом военнообязанного за границу

11:36, 1 декабря 2025
Суд установил, что адвокат обещал внести мужчину в систему «Шлях» и обеспечить беспрепятственное пересечение границы, но на самом деле просто мошеннически получал деньги.
Суд признал львовского адвоката виновным в мошенничестве с переправлением военнообязанного за границу — он заплатит 34 тысячи гривен штрафа. Приговор по делу №463/9703/23 Лычаковский районный суд Львова.

Как указывается в материалах дела, обвиняемый за вознаграждение 4500–5000 долларов обещал оформить мужчину волонтером в общественную организацию и внести его данные в информационную систему «Шлях», также обещал консультировать при пересечении границы, заранее не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства.

В июне 2023 года адвокат получил от военнообязанного первую часть средств в сумме 8000 грн. А в июле того же года он получил вторую часть средств в размере 4000 долларов имитационными купюрами, после чего его задержали сотрудники полиции.

На суде адвокат свою вину в переправлении уклонистов не признал, однако признал вину в том, что намеревался мошенническим способом завладеть чужими деньгами.

Мужчина объяснил, что ему были нужны средства на обучение дочери в США.

Он также заверил, что доступа к системе «Шлях» он не имел, а рассказывал выдуманные истории.

Проанализировав материалы дела, суд переквалифицировал статью обвинения с «переправления уклонистов» на «мошенничество».

Мужчину признали виновным в мошенничестве (ч.1 ст. 190 УКУ) и назначили ему наказание — штраф в размере 34 тысячи гривен.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба через суд первой инстанции в Львовский апелляционный суд путем подачи апелляции в течение тридцати дней со дня его оглашения.

