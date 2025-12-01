ВС визнав чинним договір довічного утримання та поставив крапку у спорі за квартиру, який тривав 5 років

Верховний Суд наголосив на недопустимості розірвання договору довічного утримання через обставини, які не стосуються предмета договору.

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі № 725/2306/21, задовольнивши касаційну скаргу Набувача та скасувавши постанову апеляційного суду.

Обставини справи

Конфлікт виник у квітні 2021 року, коли Відчужувач (особа, яка передала майно), правонаступником якої пізніше стала спадкоємиця, подала до суду вимогу про розірвання договору довічного утримання, укладеного 4 серпня 2020 року з Набувачем (особою, що взяла на себе обов’язки догляду). За умовами угоди, вона передала Набувачу у власність квартиру в Чернівцях в обмін на щомісячне матеріальне забезпечення у розмірі 1 500 грн, яке включало харчування, догляд та медикаменти.

Відчужувач стверджувала, що після укладання угоди Набувач припинила надавати необхідний догляд, і у грудні 2020 року їй довелося переїхати до родичів. Вона також зазначила можливе зловживання довірою, зокрема, зняття значної суми депозитних коштів.

​У червні 2021 року Набувач подала зустрічний позов про зміну умов договору, вказуючи, що виконання обов'язків ускладнене через переїзд Відчужувача.

​Рішення попередніх інстанцій

​Суд першої інстанції відмовив у задоволенні первісного позову, вказуючи на належне виконання умов договору з боку Набувача, що підтверджувалося документами та свідченнями. Він також відмовив у задоволенні зустрічного позову через смерть Відчужувача.

​У свою чергу, апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та розірвав договір, вказуючи на істотні порушення з боку Набувача.

​Остаточне рішення Верховного Суду

​Верховний Суд, визнавши рішення апеляційної інстанції помилковим, задовольнив касаційну скаргу Набувача. Суд підкреслив, що в суді першої інстанції були належно доведені обставини щодо виконання зобов'язань нею, включаючи детальні чеки та свідчення сусідів про регулярний догляд.

При цьому колегія суддів Верховного Суду наголошує, що обставини щодо зняття Набувачем належних Відчужувачу депозитних коштів та щодо укладення договору оренди гаражу не можуть бути взяті судом до уваги при розгляді цієї справи, оскільки є правовідносинами, які не охоплюються договором довічного утримання.

​В результаті, Верховний Суд 12 листопада 2025 року постановив скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції про відмову у розірванні договору.

​Судова тяганина щодо розірвання договору довічного утримання, укладеного у 2020 році, завершилася на користь особи, що здійснювала догляд, підтвердивши чинність договору довічного утримання.

Автор: Анастасія Гришкова

