ВС признал действительным договор пожизненного содержания и поставил точку в споре за квартиру, который длился 5 лет

Верховный Суд подчеркнул недопустимость расторжения договора пожизненного содержания по обстоятельствам, которые не относятся к предмету договора.

Верховный Суд принял окончательное решение по делу № 725/2306/21, удовлетворив кассационную жалобу Приобретателя и отменив постановление апелляционного суда.

Обстоятельства дела

Конфликт возник в апреле 2021 года, когда Отчуждатель (лицо, передавшее имущество), правопреемником которого позднее стала наследница, подала в суд требование о расторжении договора пожизненного содержания, заключенного 4 августа 2020 года с Приобретателем (лицом, взявшим на себя обязанности по уходу). По условиям соглашения, она передала Приобретателю в собственность квартиру в Черновцах в обмен на ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 500 грн, которое включало питание, уход и медикаменты.

Отчуждатель утверждала, что после заключения соглашения Приобретатель прекратила предоставлять необходимый уход, и в декабре 2020 года ей пришлось переехать к родственникам. Она также указала на возможное злоупотребление доверием, в частности, снятие значительной суммы депозитных средств.

В июне 2021 года Приобретатель подала встречный иск об изменении условий договора, указывая, что выполнение обязанностей затруднено из-за переезда Отчуждателя.

Решения предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначального иска, указывая на надлежащее исполнение условий договора со стороны Приобретателя, что подтверждалось документами и свидетельствами. Он также отказал в удовлетворении встречного иска ввиду смерти Отчуждателя.

В свою очередь, апелляционный суд отменил решение первой инстанции и расторг договор, указывая на существенные нарушения со стороны Приобретателя.

Окончательное решение Верховного Суда

Верховный Суд, признав решение апелляционной инстанции ошибочным, удовлетворил кассационную жалобу Приобретателя. Суд подчеркнул, что в суде первой инстанции были надлежащим образом доказаны обстоятельства исполнения обязательств ею, включая детальные чеки и свидетельства соседей о регулярном уходе.

При этом коллегия судей Верховного Суда акцентирует внимание, что обстоятельства, касающиеся снятия Приобретателем принадлежащих Отчуждателю депозитных средств и заключения договора аренды гаража, не могут быть приняты судом во внимание при рассмотрении данного дела, поскольку являются правоотношениями, которые не охватываются договором пожизненного содержания.

В результате, Верховный Суд 12 ноября 2025 года постановил отменить решение апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции об отказе в расторжении договора.

Судебная тяжба относительно расторжения договора пожизненного содержания, заключенного в 2020 году, завершилась в пользу лица, осуществлявшего уход, подтвердив действительность договора пожизненного содержания.

Автор: Анастасия Гришкова

