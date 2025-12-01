Дедлайн близько — коли останій день звернення за «зимовою тисячею»

Оформити звернення на «зимову тисячу» можна лише до 24 грудня — після цього прийом заявок припинять.

Як і торік, у 2025-му держава надає українцям можливість отримати одноразову підтримку в розмірі 1000 грн. Програма спрямована на те, щоб полегшити фінансовий тягар у зимовий період та підтримати громадян у складних умовах.

До 24 грудня українці мають останній шанс подати заявку на отримання 1000 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка». Після цієї дати оформити звернення буде неможливо.

Хто має право на виплату

Отримати допомогу можуть усі громадяни України, які перебувають на підконтрольній території країни. Жителі окупованих регіонів подати заяву не можуть.

Як оформити «зимову тисячу»

Існує три способи подання заявки:

Через застосунок «Дія» — найзручніший варіант для користувачів смартфонів.

Автоматичне нарахування для пенсіонерів та одержувачів соцвиплат через Укрпошту.

Особисте звернення до відділення Укрпошти — для тих, хто не має смартфона й не отримує виплати через пошту.

На що можна використати кошти

Зняти тисячу готівкою неможливо. Виплата призначена для цільових покупок:

ліки;

продукти українських виробників;

книжки;

оплата комунальних чи поштових послуг;

благодійні внески в офіційні фонди.

Скільки українців уже подали заявки

За даними Мінсоцполітики станом на 27 листопада, понад 13 млн людей подали заявки, а 4 млн уже отримали виплату на картку «Національний кешбек».

Минулого року програмою скористалися 14,4 млн українців, з яких 11 млн отримали кошти.

