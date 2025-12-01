Дедлайн близко — когда последний день обращения за «зимней тысячей»

Оформить обращение за «зимней тысячей» можно только до 24 декабря — после этого прием заявок прекратят.

Фото: kyiv24.news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как и в прошлом году, в 2025-м государство предоставляет украинцам возможность получить единовременную поддержку в размере 1000 грн. Программа направлена на то, чтобы облегчить финансовую нагрузку в зимний период и поддержать граждан в сложных условиях.

До 24 декабря украинцы имеют последний шанс подать заявку на получение 1 000 грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». После этой даты оформить обращение будет невозможно.

Кто имеет право на выплату

Получить помощь могут все граждане Украины, которые находятся на подконтрольной территории страны. Жители оккупированных регионов подать заявку не могут.

Как оформить «зимнюю тысячу»

Существует три способа подачи заявки:

Через приложение «Дія» — самый удобный вариант для пользователей смартфонов.

Автоматическое начисление для пенсионеров и получателей соцвыплат через Укрпочту.

Личное обращение в отделение Укрпочты — для тех, кто не имеет смартфона и не получает выплаты через почту.

На что можно использовать средства

Снять тысячу наличными невозможно. Выплата предназначена для целевых покупок:

лекарства;

продукты украинских производителей;

книги;

оплата коммунальных или почтовых услуг;

благотворительные взносы в официальные фонды.

Сколько украинцев уже подали заявки

По данным Минсоцполитики по состоянию на 27 ноября, более 13 млн человек подали заявки, а 4 млн уже получили выплату на карту «Национальный кешбэк».

В прошлом году программой воспользовались 14,4 млн украинцев, из которых 11 млн получили средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.