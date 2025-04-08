Верховный суд США снял запрет на депортацию мигрантов по закону 18 века

Администрация президента Дональда Трампа может возобновить депортацию венесуэльцев по закону 1798 года при условии, что они будут рассмотрены в суде

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Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа может возобновить депортацию мигрантов в соответствии с законом 18 века при условии, что их дела будут рассмотрены в суде. Об этом сообщает Bloomberg.

Закон 1798 года применялся только во время войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Этот документ позволяет президенту обойти федеральное иммиграционное законодательство для депортации «враждебных иностранцев» в случае войны или угрозы «вторжения или грабительского нападения» со стороны иностранного государства.

В частности, Верховный суд США отменил постановление нижестоящего суда, которое временно приостанавливалось депортацию по Закону о враждебных иностранных гражданах (Alien Enemies Act) до завершения судебного разбирательства. Большинство судей отметило, что задержанные должны получить уведомление и возможность представить свою позицию перед судьей до депортации.

Суд подчеркнул, что задержанные могут оспорить депортацию через так называемое дело о habeas corpus (рассмотрение законности задержания), поданное в юрисдикции, где они содержатся. Это означает, что пятеро мужчин, подавших иск, должны будут отстаивать свои права в Техасе, а не в Вашингтоне, где они изначально обратились в суд.

Решение Верховного суда было принято всего через несколько недель после того, как 238 венесуэльцев были депортированы из США в тюрьму в Сальвадоре, несмотря на приказ окружного судьи США Джеймса Боасберга вернуть самолеты.

Трамп приветствовал это решение в социальной сети Truth Social, заявив: «Верховный суд поддержал верховенство права в нашей стране, позволив президенту, кем бы он ни был, защищать наши границы, наши семьи и саму страну».

Иск подала группа венесуэльских мужчин, которые на момент подачи находились под стражей в иммиграционной службе США. Их поддерживает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Истцы утверждали, что указ Трампа превышает его полномочия, поскольку закон позволяет депортацию только в случае войны или вторжения на территорию США.

Закон о враждебных иностранных гражданах позволяет президенту задерживать, депортировать или накладывать ограничения на лиц, имеющих основную верность иностранному государству и представляющих угрозу национальной безопасности в военное время.

Генеральная прокурор США Памела Бонди назвала решение суда «исторической победой верховенства права».

«Министерство юстиции продолжит бороться в судах за безопасность Америки», — написала Бонди в социальных сетях.