Правительство одобрило законопроект об уточнении правил мобилизации для педагогов и студентов

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона, который вносит изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и соискателей образования.
Законопроектом предлагается уточнить категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в особый период. В частности, речь идет о:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин согласовал законопроект, который меняет условия для отсрочки студентов, других получателей образования, педагогов и ученых. Как объяснил министр образования Оксен Лисовый, документ «устраняет пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации».
Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и получателей образования. Предыдущий законопроект, напомним, был отозван после отставки Кабмина в июле.
Впрочем, новый законопроект имеет отличия от предыдущего.
