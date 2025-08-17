Правительство одобрило законопроект об уточнении правил мобилизации для педагогов и студентов

Правительство предлагает уточнить правила отсрочки студентов и педагогов.

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона, который вносит изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и соискателей образования.

Законопроектом предлагается уточнить категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в особый период. В частности, речь идет о:

учениках учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателях профессионального предвысшего образования, если они начали обучение не позже года достижения предельного возраста и учатся по дневной или дуальной форме;

докторантах и врачах (фармацевтах) – интернах, врачах – резидентах (указанные положения распространяются на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование на уровне, более высоком, чем ранее полученный, в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины «Об образовании»);

работниках образования и науки, имеющих научную степень или работающих научными, научно-педагогическими либо педагогическими работниками в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического или общего среднего образования, а также в научных учреждениях и организациях — при условии работы по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин согласовал законопроект, который меняет условия для отсрочки студентов, других получателей образования, педагогов и ученых. Как объяснил министр образования Оксен Лисовый, документ «устраняет пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации».

Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и получателей образования. Предыдущий законопроект, напомним, был отозван после отставки Кабмина в июле.

Впрочем, новый законопроект имеет отличия от предыдущего.

