Уряд схвалив законопроект про уточнення правил мобілізації для педагогів та студентів

21:46, 17 серпня 2025
Уряд пропонує уточнити правила відстрочки студентів й педагогів.
Уряд схвалив законопроект про уточнення правил мобілізації для педагогів та студентів
Джерело фото: golovna.com
Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, який вносить зміни до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Законопроектом пропонується уточнити категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у особливий період. Зокрема, йдеться про:

  • учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачів фахової передвищої освіти, якщо вони розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку та навчаються за денною чи дуальною формою;
  • докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти (зазначені положення поширюються на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 ЗУ «Про освіту»);
  • працівників освіти та науки, які мають науковий ступінь або працюють науковими, науково-педагогічними чи педагогічними працівниками у закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної чи загальної середньої освіти, а також у наукових установах і організаціях — за умови роботи за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін погодив законопроект, який змінює умови для відстрочки студентів, інших здобувачів освіти, педагогів та науковців. Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий,  документ «усуває прогалини в законодавстві, які давали змогу ухилятися від мобілізації».

Йдеться про законопроект, який є аналогом попереднього законопроекту 13193 про внесення змін до статті 23  Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Попередній законопроект, нагадаємо, був відкликаний після відставки Кабміну в липні.

Втім, новий законопроект має відмінності від попереднього.

