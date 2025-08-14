Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин согласовал законопроект, который меняет условия для отсрочки студентов, других получателей образования, педагогов и ученых. Как объяснил министр образования Оксен Лисовый, документ «устраняет пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации».

Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и получателей образования. Предыдущий законопроект, напомним, был отозван после отставки Кабмина в июле.

Впрочем, новый законопроект имеет отличия от предыдущего. Кабмин предлагает разделить категории получателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других – требование уложиться в сроки учебной программы.

Как сейчас регулируется отсрочка получателей образования

Так, сейчас в соответствии с ч. 3 ст. 23 закона о мобилизации призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

получатели профессионального (профессионально-технического), высшего предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании» (то есть, существуют два условия – форма обучения и последовательность)

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Отсрочка для учащихся колледжей, училищ, техникумов – только, если поступили до 25 лет

Согласно правительственному законопроекту призыву по мобилизации не будут подлежать учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и получатели профессионального предвысшего образования по совокупности трех условий. А именно, что они:

А) начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности (то есть, не раньше года, в котором они достигли 25 лет)

Б) обучаются по дневной или дуальной форме получения образования

В) впервые получают образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании».

Для получателей высшего образования – только в рамках программы

Для студентов учреждений высшего образования также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны обучаться по дневной или дуальной форме – Кабмин предлагает добавить новое требование – что они не подлежат призыву только в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы.

«В рамках расчетного срока выполнения образовательной программы» на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т. д.) в тот срок, который официально определен учреждением образования для этой программы, без учета дополнительных продлений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые обучаются в рамках официально установленного срока своей образовательной программы.

К примеру, если лицо поступило на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы – июнь 2027 года. Если же лицо перевели на «пятилетний план» из-за академотпусков, пересдач или отчисления-восстановления — после июня 2027 он выйдет за пределы расчетного срока, и право на отсрочку потеряет.

Что это значит для студентов

Итак, больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Академотпуски, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку. Нужно внимательно следить за своей академической траекторией, чтобы не выйти за пределы срока.

Также не будут подлежать призыву докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Впрочем, как указано в редакции, предлагаемой правительством, «норма этого пункта распространяется на получателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона об образовании».

Автор: Наталя Мамченко

