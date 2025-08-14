Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

14:24, 14 августа 2025
Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.
Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект
Фото: 44.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин согласовал законопроект, который меняет условия для отсрочки студентов, других получателей образования, педагогов и ученых. Как объяснил министр образования Оксен Лисовый, документ «устраняет пробелы в законодательстве, которые позволяли уклоняться от мобилизации».

Речь идет о законопроекте, который является аналогом предыдущего законопроекта 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и получателей образования. Предыдущий законопроект, напомним, был отозван после отставки Кабмина в июле.

Впрочем, новый законопроект имеет отличия от предыдущего. Кабмин предлагает разделить категории получателей образования и установить новые условия для отсрочки: для одних категорий это будет начало обучения до года, в котором лицу исполнилось 25 лет, для других – требование уложиться в сроки учебной программы.

Как сейчас регулируется отсрочка получателей образования

Так, сейчас в соответствии с ч. 3 ст. 23 закона о мобилизации призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

  • получатели профессионального (профессионально-технического), высшего предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании» (то есть, существуют два условия – форма обучения и последовательность)
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Отсрочка для учащихся колледжей, училищ, техникумов – только, если поступили до 25 лет

Согласно правительственному законопроекту призыву по мобилизации не будут подлежать учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и получатели профессионального предвысшего образования по совокупности трех условий. А именно, что они:

А) начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 закона о воинской обязанности (то есть, не раньше года, в котором они достигли 25 лет)

Б) обучаются по дневной или дуальной форме получения образования

В) впервые получают образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины об образовании».

Для получателей высшего образования – только в рамках программы

Для студентов учреждений высшего образования также будет существовать требование, что для отсрочки они должны впервые получать образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона об образовании.

Однако, кроме того, что они должны обучаться по дневной или дуальной форме – Кабмин предлагает добавить новое требование – что они не подлежат призыву только в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы.

«В рамках расчетного срока выполнения образовательной программы» на практике означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т. д.) в тот срок, который официально определен учреждением образования для этой программы, без учета дополнительных продлений или перерывов.

То есть, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые обучаются в рамках официально установленного срока своей образовательной программы.

К примеру, если лицо поступило на бакалавра в сентябре 2023 года, то расчетное время завершения программы – июнь 2027 года. Если же лицо перевели на «пятилетний план» из-за академотпусков, пересдач или отчисления-восстановления — после июня 2027 он выйдет за пределы расчетного срока, и право на отсрочку потеряет.

Что это значит для студентов

Итак, больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Академотпуски, повторный курс или перерыв в обучении могут автоматически лишить права на отсрочку. Нужно внимательно следить за своей академической траекторией, чтобы не выйти за пределы срока.

Также не будут подлежать призыву докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Впрочем, как указано в редакции, предлагаемой правительством, «норма этого пункта распространяется на получателей образования в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является высшим за тот уровень, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона об образовании».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Кабмин вновь предлагает депутатам закрепить в законе право полиции задерживать нарушителей комендантского часа

Впрочем, данный законопроект может не иметь реальных перспектив принятия, так как он является копией предыдущего законопроекта правительства, который пролежал в парламенте полгода без движения.

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Кабмин одобрил законопроект о гарантиях членам семьи полицейских, которые погибли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей

Речь идет о гарантиях медицинского обслуживания для членов семьи полицейского, который погиб при исполнении обязанностей или пропал без вести, а также о льготных условиях поступления в учебные заведения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси