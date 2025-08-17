В Украине зафиксировали незначительное снижение потребительских цен в июле, но они выше,

Госстат: в июле цены в Украине немного снизились, но остаются на 14% выше, чем год назад.

Источник фото: Jeremiah Lazo / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребительские цены в Украине в июле 2025 года снизились на 0,2% по сравнению с июнем, но остаются на 14,1% выше, чем год назад. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Базовая инфляция составила 0,3% за месяц и 11,7% – в годовом измерении.

На потребительском рынке больше всего подешевели овощи (–23,9%) и сахар (–2,8%). В то же время выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию – от 0,3% до 1,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6% (одежда – на 5,2%, обувь – на 4,0%).

В то же время транспортные услуги выросли на 1,6% из-за повышения стоимости топлива и масел на 4,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.