В Україні зафіксували незначне зниження споживчих цін у липні, але вони вищі, ніж торік

Держстат: у липні ціни в Україні трохи знизилися, але залишаються на 14% вищими, ніж торік.

Джерело фото: Jeremiah Lazo / Unsplash

Споживчі ціни в Україні у липні 2025 року знизилися на 0,2% порівняно з червнем, але залишаються на 14,1% вищими, ніж рік тому. Про це повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція становила 0,3% за місяць і 11,7% – у річному вимірі.

На споживчому ринку найбільше подешевшали овочі (–23,9%) та цукор (–2,8%). Водночас зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію – від 0,3% до 1,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6% (одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%).

Водночас транспортні послуги зросли на 1,6% через підвищення вартості палива та мастил на 4,1%.

