Практика судів
  1. В Україні

В Україні зафіксували незначне зниження споживчих цін у липні, але вони вищі, ніж торік

21:04, 17 серпня 2025
Держстат: у липні ціни в Україні трохи знизилися, але залишаються на 14% вищими, ніж торік.
В Україні зафіксували незначне зниження споживчих цін у липні, але вони вищі, ніж торік
Джерело фото: Jeremiah Lazo / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Споживчі ціни в Україні у липні 2025 року знизилися на 0,2% порівняно з червнем, але залишаються на 14,1% вищими, ніж рік тому. Про це повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція становила 0,3% за місяць і 11,7% – у річному вимірі.

На споживчому ринку найбільше подешевшали овочі (–23,9%) та цукор (–2,8%). Водночас зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію – від 0,3% до 1,7%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6% (одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%).

Водночас транспортні послуги зросли на 1,6% через підвищення вартості палива та мастил на 4,1%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео