Нарушение этики: в НААУ объяснили, когда адвокаты рискуют дисциплинарной ответственностью

Адвокат, член Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Комитета по вопросам адвокатской этики НААУ Ася Тарасова рассказала об основаниях привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм. Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области.
Она подчеркнула, что дисциплинарное производство возбуждается на основании письменной жалобы и рассматривается квалификационно-дисциплинарной комиссией по месту работы адвоката, указанному в Едином реестре адвокатов.
Дисциплинарным проступком адвоката является:
Санкции могут включать: предупреждение, приостановление права на занятие адвокатской деятельностью от 1 месяца до года, а также полное лишение права на профессию с исключением из Единого реестра адвокатов.
Привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности возможно в течение года со дня совершения проступка.
Тарасова отдельно подчеркнула, что адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил адвокатской этики помощником, стажером адвоката или лицом, находящимся с ним в трудовых отношениях (статья 67 Правил).
