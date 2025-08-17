Практика судов
Нарушение этики: в НААУ объяснили, когда адвокаты рискуют дисциплинарной ответственностью

22:29, 17 августа 2025
Нарушение правил адвокатской этики может стать основанием для дисциплинарной ответственности адвокатов.
Адвокат, член Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и Комитета по вопросам адвокатской этики НААУ Ася Тарасова рассказала об основаниях привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности за нарушение этических норм. Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области.

Она подчеркнула, что дисциплинарное производство возбуждается на основании письменной жалобы и рассматривается квалификационно-дисциплинарной комиссией по месту работы адвоката, указанному в Едином реестре адвокатов.

Дисциплинарным проступком адвоката является:

  • нарушение требований несовместимости;
  • нарушение присяги адвоката Украины;
  • нарушение правил адвокатской этики;
  • разглашение адвокатской тайны;
  • невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей;
  • игнорирование решений органов адвокатского самоуправления;
  • другие нарушения, определенные законом.

Санкции могут включать: предупреждение, приостановление права на занятие адвокатской деятельностью от 1 месяца до года, а также полное лишение права на профессию с исключением из Единого реестра адвокатов.

Привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности возможно в течение года со дня совершения проступка.

Тарасова отдельно подчеркнула, что адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил адвокатской этики помощником, стажером адвоката или лицом, находящимся с ним в трудовых отношениях (статья 67 Правил).

