Порушення етики: у НААУ пояснили, коли адвокати ризикують дисциплінарною відповідальністю

Адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Комітету з питань адвокатської етики НААУ Ася Тарасова розповіла про підстави притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності за порушення етичних норм. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.
Вона наголосила, що дисциплінарне провадження порушується на підставі письмової скарги і розглядається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією за місцем роботи адвоката, вказаним у Єдиному реєстрі адвокатів.
Дисциплінарним проступком адвоката є:
Санкції можуть включати: попередження, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 1 місяця до року, а також повне позбавлення права на професію з виключенням із Єдиного реєстру адвокатів.
Притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності можливо протягом року з дня вчинення проступку.
Тарасова окремо підкреслила, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики помічником, стажистом адвоката або особою, яка перебуває з ним у трудових відносинах (стаття 67 Правил).
