Практика судів
  1. В Україні

Порушення етики: у НААУ пояснили, коли адвокати ризикують дисциплінарною відповідальністю

22:29, 17 серпня 2025
Порушення правил адвокатської етики може стати підставою для дисциплінарної відповідальності адвокатів.
Порушення етики: у НААУ пояснили, коли адвокати ризикують дисциплінарною відповідальністю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Комітету з питань адвокатської етики НААУ Ася Тарасова розповіла про підстави притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності за порушення етичних норм. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.

Вона наголосила, що дисциплінарне провадження порушується на підставі письмової скарги і розглядається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією за місцем роботи адвоката, вказаним у Єдиному реєстрі адвокатів.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

  • порушення вимог несумісності;
  • порушення присяги адвоката України;
  • порушення правил адвокатської етики;
  • розголошення адвокатської таємниці;
  • невиконання чи неналежне виконання професійних обов’язків;
  • ігнорування рішень органів адвокатського самоврядування;
  • інші порушення, визначені законом.

Санкції можуть включати: попередження, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю від 1 місяця до року, а також повне позбавлення права на професію з виключенням із Єдиного реєстру адвокатів.

Притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності можливо протягом року з дня вчинення проступку.

Тарасова окремо підкреслила, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики помічником, стажистом адвоката або особою, яка перебуває з ним у трудових відносинах (стаття 67 Правил).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував увести до ГПК, ЦПК та КАСУ штрафні ставки – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео