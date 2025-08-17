В Пенсионном фонде объяснили порядок получения пенсии для матерей военнослужащих, пропавших без вести

Пенсионный фонд разъяснил, на какой период пенсионерке по возрасту, в частности матери пропавшего без вести военнослужащего, назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи лица, которому предоставлен статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в частности его матери, которая получает пенсию (достигла пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью). Назначение и выплата такой пенсии осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как сообщает Пенсионный фонд, право на пенсию возникает у нетрудоспособных членов семьи пропавшего лица через один месяц после того, как сведения о пропаже внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести.

Пенсия назначается на весь период, когда лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, то есть сохраняет соответствующий правовой статус.

Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения в указанный реестр отметки об установлении места пребывания лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

