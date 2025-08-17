Практика судів
В Пенсійному фонді пояснили порядок отримання пенсії для матерів військових, зниклих безвісти

21:51, 17 серпня 2025
Пенсійний фонд роз’яснив, на який період пенсіонерці за віком, зокрема матері зниклого безвісти військовослужбовця, призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
Джерело фото: Getty Images/iStockphoto
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї особи, якій надано статус зниклої безвісти за особливих обставин, зокрема її матері, яка отримує пенсію (досягла пенсійного віку або є особою з інвалідністю). Призначення та виплата такої пенсії здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як повідомляє Пенсійний фонд, право на пенсію виникає у непрацездатних членів сім’ї зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Пенсія призначається на весь період, коли особа є зниклою безвісти за особливих обставин, тобто зберігає відповідний правовий статус.

Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до зазначеного реєстру відмітки про встановлення місце перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

