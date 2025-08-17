Практика судов
В Великобритании детеныш тюленя залез на лодку гребчихи и стал звездой интернета

23:59, 17 августа 2025
Детеныш тюленя решил прокатиться на каяке — и стал звездой.
Источник фото: Jam Press / Corentyn Smith
На реке Дарт в городке Тотнес (графство Девон, Великобритания), расположенном в пяти милях от Ла-Манша, гребчиха стала свидетельницей необычного события: любопытный детеныш тюленя выбрался прямо на ее каяк. Об этом пишет медиа What’s The Jam.

Местный фотограф Корентин Смит запечатлел момент и поделился кадрами со СМИ. «Я никогда не видел тюленя так далеко вверх по реке, а тем более — на лодке гребца. Это было действительно особенное зрелище», — рассказал он.

Специалистка проекта The Seal Project Сара Гринслейд похвалила гребчиху Луизу Маннинг за спокойную реакцию. «Это прекрасная встреча, но стоит помнить: тюлени остаются дикими животными. Хотя они выглядят дружелюбными, их поведение может быть непредсказуемым», — отметила она.

Сама Луиза, которая регулярно тренируется на реке, призналась, что впервые столкнулась с такой ситуацией: «Это было довольно особенное. Надеюсь, когда-нибудь повторится, но не уверена, что так случится снова».

